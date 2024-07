Bolečina Cerkve v Franciji zaradi zlorab ustanovitelja gibanja Emmaüs

Emmaüs International, Emmaüs Francija in Fundacija Abbé Pierre so objavili poročilo o dejanjih, »povezanih s spolnim nasiljem ali nadlegovanjem«, ki naj bi jih ustanovitelj gibanja, ki je umrl leta 2007 v starosti 94 let, zagrešil med koncem sedemdesetih let prejšnjega stoletja in letom 2005. Francoska škofovska konferenca je izrazila globoko sočutje žrtvam ter sram, da je takšna dejanja storil duhovnik.

Vatican News

Kakor beremo v sporočilu za javnost, se gibanje Emmaüs »bori proti vsakršni obliki nasilja in namerava naznaniti nesprejemljiva dejanja, ki jih je zagrešila oseba, ki je imela pomembno vlogo v njegovi zgodovini. To dolgujemo žrtvam. Prav tako to dolgujemo tudi vsem tistim, ki že več kot 70 let vsakodnevno nadaljujejo z delom Gibanja. Z njimi delimo bolečino in jezo, pa tudi odločenost, da si bodo še naprej vsak dan prizadevali za pravičnejši in enotnejši svet«. S temi besedami so se Emmaüs International, Emmaüs France in Fundacija Abbé Pierre objavili rezultate poročila o dejanjih, »povezanih z nasiljem ali spolnim nadlegovanjem«, ki naj bi jih ustanovitelj gibanja, ki je umrl leta 2007 v starosti 94 let, zagrešil med koncem sedemdesetih let prejšnjega stoletja in letom 2005.

Poslušanje in pričevanja

Po prijavi ene izmed žrtev je gibanje Emmaüs pred enim letom začelo notranjo preiskavo, v okviru katere je potekal proces poslušanja, da bi ugotovili, če bi bilo lahko morebitnih primerov zlorab še več. Zbrali so pričevanja sedmih žensk, ki so doživele podobne izkušnje, ena izmed njih je bila v času dogodkov mladoletna. Po mnenju skupine, ki je vodila preiskavo, »je upravičeno domnevati, da obstajajo še druge osebe, ki so bile prizadete«. Njihovo število je težko oceniti, svoje pričevanje pa lahko podajo tudi anonimno, če želijo.

Sporočilo francoskih škofov

Francoska škofovska konferenca je v sporočilu za javnost izrazila svojo bolečino ob pričevanjih glede spolnega nasilja Abbé Pierra«. Škofje so žrtvam izrazili »globoko sočutje in sram, da je takšna dejanja lahko zagrešil duhovnik«. Ponovno so poudarili odločenost za prizadevanje, »da bo Cerkev postala varen dom«. Abbé Pierre je imel po njihovih besedah izjemen vpliv v njihovi »državi in po svetu; pripomogel je k večjem zavedanju glede odgovornosti vseh do ljudi v negotovih razmerah ter prenovil pogled naše družbe na najrevnejše. Vendar pa nas njegov položaj ne more odvezati od nujnega dela resnice, ki ga je Emmaüs pravkar opravil z jasnostjo in pogumom«.