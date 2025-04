Sveti Janez Pavel II., apostol med zemljo in nebesi, da bi odprl vrata Kristusu

Danes, v sredo, 2. aprila 2025, mineva 20 let od smrti papeža Janeza Pavla II. Njegov nauk še naprej navdihuje naše obdobje, ki ga pretresajo napetosti, nasilje in vojne.

Amedeo Lomonaco

To sveto leto upanja sovpada z 20. obletnico smrti Janeza Pavla II. Njegova duhovna oporoka se odpre z besedami, ki so povezane z Gospodovim »zadnjim klicem«: »Bedite, kajti ne veste, kateri dan pride vaš Gospod (Mt 24,42).« »Ne vem, kdaj bo prišel,« je zapisal papež Janez Pavel II., »toda kot vse ostalo, ta trenutek polagam v roke Matere mojega Učitelja: Totus Tuus.« Ta dan je, tako kot za vse, prišel tudi za tistega človeka, rojenega leta 1920 v Wadowicah na Poljskem, ki je na Petrov prestol stopil 16. oktobra 1978. Papež Janez Pavel II. je umrl 2. aprila 2005 ob 21.37. Trije milijoni romarjev so prišli v Rim na zadnje slovo in na pogreb, združeni z enim vzklikom: »Svetnik takoj«. Ta srčna ljudska prošnja je dobila svoj dolgo pričakovani epilog 27. aprila 2014, na nedeljo Božjega usmiljenja in na dan kanonizacije Janeza XXIII. in Janeza Pavla II.