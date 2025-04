Po pogrebu bodo v Vatikanu še osem dni svete maše za papeža Frančiška

Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil koledar posebnih svetih maš za pokojnega papeža, ki jih bodo različni kardinali darovali v devetdnevnem obdobju Novendiali: od 26. aprila, ko bo ob 10. uri potekala pogrebna sveta maša, pa do 4. maja 2025.

Vatican News

Bogoslužja bodo odprta za vse, vendar bo pri njih sodelovala vsak dan druga skupina, pri čemer bodo upoštevali različne vezi s svetim očetom. Ta raznolikost na nek način »kaže tako obseg službe vrhovnega pastirja kot tudi na vesoljnost rimske Cerkve,« piše v sporočilu tiskovnega urada.

V nedeljo, 27. aprila 2025, ob 10. uri bo slovesno somaševanje na trgu pred vatikansko baziliko vodil kardinal Pietro Parolin, nekdanji državni tajnik, nanj pa so posebej povabljeni zaposleni v Vatikanu in tamkajšnji verniki.

Od ponedeljka, 28. aprila, do nedelje, 4. maja, bodo svete maše potekale ob 17. uri v vatikanski baziliki. K ponedeljkovemu evharističnemu bogoslužju, ki mu bo predsedoval kardinal Baldo Reina, papežev vikar za rimsko škofijo, so posebej vabljeni verniki iz Rima.

Naslednji dan, torek, 29. aprila, bo somaševanje vodil kardinal Mauro Gambetti, nadduhovnik vatikanske bazilike, kateremu se bodo pridružili kanoniki papeških bazilik.

V sredo bo maševal kardinal Leonardo Sandri, poddekan kardinalskega zbora, v četrtek pa s člani rimske kurije kardinal Victor Manuel Fernandez, nekdanji prefekt Dikasterija za nauk vere. Petek, 2. maja, bo somaševanje v znamenju vzhodnih Cerkva, vodil ga bo kardinal Claudio Gugerotti, nekdanji prefekt za vzhodne Cerkve, v soboto, 3. maja, pa so k sveti maši posebej vabljeni člani ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja. Evharistično bogoslužje bo vodil kardinal Angel Fernandez Artime, nekdanji proprefekt Dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Zadnjo sveto mašo za papeža Frančiška v obdobju Novendiali bo v nedeljo, 4. maja 2025, daroval kardinal Dominique Mamberti, protodiakon kardinalskega zbora.