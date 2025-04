Papežev molitveni namen za april 2025: Za pravilno uporabo novih tehnologij

V mesecu aprilu 2025 molimo po papeževem namenu, da uporaba novih tehnologij ne bi nadomestila človeških odnosov, da bi spoštovala človekovo dostojanstvo in bi nam pomagala soočiti se s krizami našega časa.

Papež Frančišek

Kako bi mi bilo všeč, če bi gledali manj v zaslone in bi si več gledali v oči!

---

Papežev molitveni namen

Za pravilno uporabo novih tehnologij

---

Če preživimo več časa s pametnim telefonom kot z osebami, nekaj ni v redu. Zaradi zaslona pozabimo, da so v ozadju resnične osebe, ki dihajo, se smejijo in jokajo. Res je, da je tehnologija sad razumnosti, ki nam jo je Bog podaril. Vendar jo je potrebno dobro uporabljati.

Ne sme dajati prednost samo nekaterim, medtem ko so drugi izključeni. Tehnologijo uporabimo za povezovanje in ne za ločevanje: da pomagamo revnim; da izboljšamo življenje bolnikom in osebam s posebnimi potrebami.

Uporabimo tehnologijo za to, da začnemo skrbeti za naš skupni dom, da se srečamo kot bratje. Kajti ko si gledamo v oči, odkrijemo to, kar zares velja: da smo bratje, sestre, otroci istega Očeta.

Molimo, da uporaba novih tehnologij ne bi nadomestila človeških odnosov, da bi spoštovala človekovo dostojanstvo in bi nam pomagala soočiti se s krizami našega časa.