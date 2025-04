Papež slovaškim romarjem: “Da” Bogu odpira nova obzorja vere, upanja in miru

Sveti oče se s sporočilom obrača na udeležence slovaškega nacionalnega jubilejnega romanja ter jih spodbuja, naj v sinodalnem slogu poslušajo, kaj Sveti Duh govori njihovi krajevni Cerkvi. Pri tem naj se ne bojijo novosti, ampak razločujejo Božje pobude. Reči “da” lahko danes pomeni odpreti nova obzorja vere, upanja in miru zase in za vse, ki jih srečujemo.

Približno štiri tisoč tristo romarjev upanja iz Slovaške se je v petek, 4. aprila 2025, zbralo pri evharističnem bogoslužju v baziliki svetega Petra. Med njimi so bili tudi slovaški predsednik Peter Pellegrini in nekateri ministri ter apostolski nuncij na Slovaškem msgr. Nicola Girasoli.

»Zelo rad bi bil prisoten med vami in z vami delil ta trenutek vere in občestva, vendar še vedno okrevam, zato se vam pridružujem v molitvi in z vso svojo naklonjenostjo,« začne sveti oče svoje sporočilo slovaškim romarjem, ki ga je med mašo prebral nadškof v Košicah in predsednik Slovaške škofovske konference msgr. Bernard Bober.

Papež izreče dobrodošlico vsem udeležencem nacionalnega jubilejnega romanja ter pozdravi predsednika Slovaške škofovske konference Bernarda Bobra, škofe, duhovnike, posvečene osebe in vernike laike, pozdrav pa nameni tudi civilnim oblastem, zlasti predsedniku Petru Pellegriniju.

»Vaše romanje je konkretno znamenje želje, da bi obnovili vero, okrepili povezanost s Petrovim naslednikom in z veseljem pričevali upanje, ki ne razočara (prim. Rim 5,5), saj izvira iz ljubezni, ki se izliva iz prebodenega Kristusovega Srca in ki jo v nas vliva Sveti Duh. Sedanji jubilej nas kliče, da postanemo romarji tega upanja skozi vse svoje življenje, in potovanje v Rim, s prehodom skozi sveta vrata in postankom pred grobovi apostolov in mučencev, je zagotovilo te vsakodnevne hoje, ki je usmerjena v večnost. Za vas, sestre in bratje, je to pot, ki je del bogatega krščanskega izročila vaše dežele, rodovitne s pričevanjem svetih Cirila in Metoda in mnogih drugih svetnikov in svetnic, ki jo že več kot dva tisoč let namakajo s Kristusovim evangelijem.«

Papež Frančišek poudari, da je vera »zaklad, ki ga je treba z veseljem deliti«. »Vsaka doba prinaša s sabo izzive in napore, a prav tako priložnosti za rast v zaupanju in izročanju Bogu. Kot Devica Marija, ki je s svojim ponižnim in pogumnim “da” odprla vrata za odrešitev sveta, lahko tudi naš “da”, preprost in iskren, postane v Božjih rokah orodje za uresničitev nečesa velikega. Sprejeti njegov načrt ne pomeni, da imamo že vse odgovore, ampak da zaupamo, da je On s svojo milostjo že pred nami tam, kamor nas vodi. Reči “da” lahko danes pomeni pomagati odpreti nova obzorja vere, upanja in miru, tako za nas kot za vse tiste, ki nam jih Gospod pošilja v srečanje. S sinodalnim slogom poslušajte, kar Duh govori vašim Cerkvam, brez da bi se bali novega, ampak v tem razločujte pobude Boga, ki nas vedno preseneča.«

»Sestre in bratje,« spodbuja papež, »še naprej hodite skupaj, pastirji in verniki, pogled pa imejte uprt v Jezusa, ki je naše odrešenje. Naj vas vodi in varuje Devica Marija, zavetnica Slovaške, ki jo še posebej častite kot Marijo sedmih žalosti in ki je prav zato, ker je združena s Sinovim trpljenjem, Mati upanja.«

Sveti oče ob koncu sporočila blagoslavlja vse slovaške romarje, njihove družine in ves narod ter jih še zaprosi, naj molijo zanj.