Papež poslal sporočilo jubilejnim romarjem Mednarodne službe katoliške karizmatične prenove

Papež Frančišek je 29. marca 2025, poslal sporočilo udeležencem jubilejnega romanja Mednarodne službe katoliške karizmatične prenove, ki je potekalo v četrtek, 3. aprila 2025.

Papež Frančišek

Dragi bratje in sestre!

Pozdravljam vse, ki na povabilo Mednarodne službe katoliške karizmatične prenove obhajate svoj jubilej »v srcu Cerkve« in vzdigujete h Gospodu močno priprošnjo za Božje ljudstvo in za ves svet.

S tem se – po pravilnem gibanju srca v človeškem telesu – ne nameravate samo »osredotočiti« na Cerkev, temveč se hkrati odpreti njenim vesoljnim obzorjem, pri čemer prevzemate papeževe namene, zlasti tiste za mir in spravo. Sveti Duh, dar vstalega Gospoda, ustvarja občestvo, harmonijo, bratstvo. In to je Cerkev: novo spravljeno človeštvo.

Dragi vsi, ta izkušnja ni samo za vas, je za vse! Prinesite ga v svet kot vir upanja in miru. Duh lahko da resnični mir človekovemu srcu in to je pogoj za premagovanje sporov v družinah, družbi, odnosih med narodi. Zato vas pozivam, da ste priče in ustvarjalci miru in edinosti; da vedno iščete občestvo, izhajajoč iz vaših skupin in skupnosti. Navezanost na voditelje nikoli ne sme postati vzrok za konflikt. Imejte okus za sodelovanje, zlasti z župnijskimi občestvi, in Gospod vas bo blagoslovil z mnogimi sadovi.

Zahvaljujem se vam za vašo bližino in vas spremljam s svojim blagoslovom. Molim za vas in tudi vi, prosim, molite zame!

Iz Vatikana, 29. marca 2025

Frančišek