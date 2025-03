Papeževo sporočilo Joanu, pravoslavnemu nadškofu vse Albanije ob njegovem ustoličenju

Papež Frančišek je poslal sporočilo njegovi blaženosti Joanu, pravoslavnemu nadškofu Tirane, Drača in vse Albanije ob njegovem ustoličenju. Besedilo je izročil msgr. Flavio Pace, tajnik Dikasterija za pospeševanje edinosti med kristjani, ki vodi delegacijo, ki jo poleg njega sestavljata še msgr. Andrea Palmieri, podtajnik istega dikasterija, in msgr. Ionuţ Paul Strejac, odpravnik poslov apostolske nunciature.

Papež Frančišek

Njegovi blaženosti Joanu

Nadškofu Tirane, Drača in vse Albanije

S posebnim veseljem izrekam Vaši blaženosti bratske pozdrave v Kristusovi ljubezni ob Vašem ustoličenju za nadškofa Tirane, Drača in vse Albanije.

Slovesnost ustoličenja novega primasa Avtokefalne pravoslavne Cerkve Albanije nadškofa Ioannisa, nadškofa Tirane, Drača in vse Albanije. (ANSA)

Med tem ko izražam svojo duhovno bližino, Vam zagotavljam svoje molitve, da bi Vam Bog Oče, vir vsega dobrega, podelil obilne darove Svetega Duha, ko boste vodili čredo, ki vam je bila zaupana.

(AFP or licensors)

Zdaj ste naslednik našega ljubljenega brata častitljivega spomina, Njegove blaženosti Anastasa, čigar pričevanje krščanskega življenja in apostolske gorečnosti je v Albaniji pustilo globoko in trajno dediščino. Anastas se je med številnimi dejavnostmi v času svojega službovanja odlikoval s svojim zavzemanjem za mirno sobivanje mož in žena, ki pripadajo različnim Cerkvam in verskim tradicijam, ter je pomembno prispeval k izboljšanju odnosov med našimi Cerkvami.

Prepričan sem, da bo Vaša blaženost po zgledu vašega predhodnika še naprej spodbujala dialog kot sredstvo za premagovanje delitev in pospeševala iskanje polnega občestva med vsemi Kristusovimi učenci. V teh težkih časih, ki jih zaznamujeta vojna in nasilje, je namreč vedno bolj nujno, da kristjani verodostojno pričujemo za edinost, da bi svet v celoti sprejel evangeljsko sporočilo bratske solidarnosti in miru. Nosimo torej odgovornost, da skupaj nadaljujemo, da bi vedno bolj vidno razodevali resnično občestvo, ki nas že povezuje, čeprav žal še ni popolno. Zato iskreno upam, da se bodo pod vašim očetovskim vodstvom odnosi med albansko Cerkvijo in katoliško Cerkvijo še naprej razvijali in iskali nove oblike rodovitnega sodelovanja pri oznanjevanju evangelija, služenju najbolj pomoči potrebnim in obnovili naše prizadevanje z dialogom ljubezni in resnice za reševanje vprašanj, ki nas še vedno ločujejo.

S temi občutki, ko ponovno izražam zagotovilo o svojih molitvah in gorečih dobrih željah, prosim Vsemogočnega Boga, da Vam podeli vse milosti in nebeški blagoslov za vašo tako vzvišeno službo. Hkrati pa z Vašo blaženostjo izmenjujem bratski objem v Kristusu, našem Gospodu.

Iz Vatikana, 25. marca 2025.

Frančišek