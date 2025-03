Papež romarjem iz Rietija: Spodbujam vas, da ste vsak dan na vseh področjih priče upanja

Papež Frančišek v sporočilu romarje škofije Rieti, ki so v svetem letu v soboto, 29. marca 2025, prišli v Rim, vabi, naj bodo »priče upanja« na vseh področjih življenja in tako prispevajo k izgradnji bolj »bratskega in solidarnega« sveta.

Papež Frančišek

Dragi bratje in sestre iz škofije Rieti, z veseljem pozdravljam vašega škofa, ekscelenco monsinjorja Vita Piccinonna, in z njim vsakega izmed vas: duhovnike, diakone, posvečene osebe, tiste, ki imate civilne odgovornosti, vse vernike in še posebej tiste, bolnike in ostarele, ki darujete molitve in trpljenje za dobro Cerkve.

Želim vam, da bosta obisk grobov apostolov in prehod skozi sveta vrata okrepila vašo vero in vam pomagala razumeti in vedno bolj sprejemati Božjo ljubezen, vir in razlog za pravo veselje. Poklicani smo pričevati predvsem najšibkejšim in najbolj potrebnim za to ljubezen, ki kot živ plamen daje moč na poti življenja.

S temi čutenji vas spodbujam, da ste vsak dan priče upanja v različnih cerkvenih in bivanjskih okoljih, v katerih živite, da prispevate k izgradnji bolj bratskega in solidarnega sveta, in medtem ko vas prosim, da še naprej molite zame, kličem na vse vas materinsko varstvo Device Marije in svete Barbare ter iz srca podeljujem apostolski blagoslov, ki ga razširjam na celotno škofijsko skupnost v Rietiju.

Iz Vatikana, 29. marca 2025

Frančišek