Blaženi Janez Merlini, duhovnik Misijonarjev predragocene krvi.

PAPEŽ

V soboto je bila v lateranski baziliki beatifikacija Janeza Merlinija, duhovnika

Nadalje je papež Frančišek v nedeljo, 12. januarja 2025, dejal: »V baziliki svetega Janeza v Lateranu so danes zjutraj razglasili za blaženega Janeza Merlinija, duhovnika Misijonarjev predragocene krvi. Predan misijonom med ljudmi je bil preudaren svetovalec mnogih duš in glasnik miru. Njegovo priprošnjo prosimo tudi, ko molimo za mir v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in po vsem svetu. Aplavz za novega blaženega! …In ne prenehajmo moliti za mir in ne pozabimo, da je vojna vedno poraz.«