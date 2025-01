Umrl je kard. Amato. Papež: Dobri služabnik, ki se je velikodušno razdajal za evangelij in Cerkev

Umrl je upokojeni prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov, kardinal Angelo Amato. Sveti oče se ga spominja kot »dobrega in čuječega služabnika«, ki se je »velikodušno razdajal za evangelij in Cerkev«.

Kardinal Angelo Amato je umrl je v torek, 31. decembra 2024. Star je bil 86 let. Kardinalski zbor sedaj sestavlja 252 kardinalov, od katerih je 139 volivcev, 113 pa ne volivcev v primeru konklava.

Papež Frančišek v sožalnem telegramu izrazi hvaležnost Bogu za pričevanje kardinala Amata, »duhovnega sina svetega Janeza Boska, ki se je toliko let uglajeno in velikodušno razdajal za evangelij in Cerkev«. Izpostavi njegovo »duhovništvo in teološko usposobljenost, s katerima je služil Svetemu sedežu, zlasti na Dikasteriju za nauk vere in Dikasteriju za zadeve svetnikov«.

Sveti oče zagotavlja svojo molitev za »dušo tega dobrega in čuječega služabnika, ki se je – zvest svojemu geslu »Sufficit gratia mea« (Dovolj ti je moja milost) tudi v zadnjem obdobju, zaznamovanem s trpljenjem – izročil dobroti nebeškega Očeta«.

Vsem žalujočim podeljuje svoj blagoslov in se pridržuje njihovi žalosti v prepričanju, da je kardinal Amato »v spremstvu Marije Pomagaj, svetnikov in blaženih sprejet na večno nebeško gostijo«.