Papež Frančišek: Vedno in vsem delati dobro. Denar vlagati v dobro sočloveka.

Sveti oče je člane Katoliške fundacije iz Verone, s katerimi se je srečal 18. januarja, spodbudil, naj še naprej delajo dobro, vedno in vsem ljudem. Denar naj služi človekovemu dostojanstvu. Ko vlagamo v skupno dobro se izboljšujejo družbeni odnosi.

Vatican News

Papež se je navezal na jubilej in skupno hojo kot romarjev upanja. »Hoditi kot romarji nas opominja, da nismo lastniki tega sveta, ampak njegovi varuhi. To zadeva vse nas: poklicani smo, da ga obdelujemo in varujemo v skladu s pravili modrosti in spoštovanja. Varovati naš skupni dom. Izraz “ekonomija” pomeni prav to: modro gospodarjenje dóma.«

Delajte dobro – vedno in vsem

Sveti oče je izpostavil dejavnosti Fundacije na številnih družbenih področjih, od pobud za solidarnost do prostovoljnega dela ter kulturnega in strokovnega usposabljanja. Posebej je poudaril njihovo podporo družin in mladih, pri čemer sodelujejo z veronsko škofijo. »Iznajdljivost in velikodušnost vašega dela je v skladu z imenom fundacije, ki jo predstavljate: “katoliška”. Zato vas spodbujam, da vedno in vsem delate dobro,« je dejal.

»Vedno delati dobro, saj vztrajnost nagrajuje tiste, ki delajo zvesto. Delati dobro vsem, začenši z najbolj potrebnimi, v skladu z družbenim naukom Cerkve, o katerem pričujete s številnimi dobrodelnimi deli.«

Denar vlagati v dobro drugih

»Ne pozabimo, da denar prinaša več koristi, če je vložen v dobro drugih. V nasprotnem primeru se postara in bremeni srce, ki postane trdo in gluho za glas revnih. Ko damo bogastvo v službo človeškega dostojanstva, lahko samo pridobimo. Z vlaganje v skupno dobro se izboljšujejo družbene vezi, v katerih smo vsi udeleženi,« je poudaril sveti oče in opozoril, da se danes pogosto »investira za ubijanje«, pri čemer je mislil na države, katerih največji dobiček prinašajo tovarne z orožjem.

Prihodnost graditi v skladu s pravičnostjo

Zaradi težkih razmer na področju izobraževanja in dela je papež zbrane pozval, da nenehno obnavljajo svoje »zaupanje v Božjo previdnost, ki z ljubeznijo vodi zgodovino in nas kliče, naj gradimo prihodnost v skladu s pravičnostjo«. Spodbudil jih je, naj še naprej delajo dobro, saj to pomeni »sejati prihodnost, sejati srečo, sejati mir«.