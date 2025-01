Sveti oče redovnicam o svetosti, pripravi in ljubeznivosti

Papež Frančišek je v soboto, 4. januarja 2025, v avdienco sprejel udeleženke 15. generalnega kapitlja Zveze svete Katarine Sienske šolskih misijonark, ki obhaja stoletnico delovanja. V govoru je razmišljal o svetosti, pripravi in ljubeznivosti ter redovnice povabil, naj ostanejo ukoreninjene v teh temeljih, da bo njihov apostolat trden in bo obrodil bogate sadove.

Vatican News

Sveti oče se je ob začetku govora zaustavil ob temi, ki so jo redovnice izbrale za svoja srečanja: »Razumeti sedanjost, da bi skupaj dojele prihodnost Zveze na poti s Cerkvijo«. Ta je po papeževih besedah v skladu z dediščino častitljive Božje služabnice Luigie Tincani, ki je želela, da bi sestre »s spodbujanjem krščanskega humanizma dajale ustvarjalne odgovore na vprašanja moških in žensk našega časa, zlasti tistih, ki so oddaljeni in ravnodušni do vere«. Ustanoviteljica je za to predlagala tri drže, ki jih je papež Janez Pavel II. povzel z naslednjimi besedami. »Stalna zavzetost za lastno posvečenje, resna teološka in strokovna priprava ter prijazen in ljubeč način življenja do vseh, zlasti do mladih (Govor Zvezi svete Katarine Sienske šolskih misijonark, 2. januar 1995)«. Na kratko: svetost, priprava in ljubeznivost.

»Prva: svetost. To je zahtevna beseda, ki je lahko zastrašujoča, do te mere, da jo pogosto s težavo apliciramo nase. In vendar gre za poklicanost, ki nam je vsem skupna (prim. Lumen gentium, 40) in je bistveni cilj našega življenja. Svetost je nekaj veselega, svetost privlači, svetost je duhovno veselje. Res je, da svetosti ni lahko doseči, vendar nam z Božjo milostjo lahko uspe. Kako pomembno je to poslanstvo danes, zlasti za mlade! Ve, kot posvečene osebe, ga uresničujete v prvi vrsti v hoji za Kristusom, z izpovedjo evangeljskih svetov, z zakramentalnim življenjem, z vsakodnevnim poslušanjem in premišljevanjem Božje besede, z molitvijo in skupnim življenjem (prim. ibid., 44), kot uči dominikansko geslo: contemplata aliis tradere (posredujmo to, kar smo premišljevali). Ostanite trdno ukoreninjene v teh temeljih, da bo vaš apostolat trden in bogat. In da bi posredovali drugim, je potrebno govoriti lepo, z naklonjenostjo. Zelo velik sovražnik tega je opravljanje. Prosim, varujte se opravljanja, saj ta ubija, zastruplja.

Preidimo k drugi drži: priprava. S sodobnim izrazom bi lahko rekli "profesionalnost"; vendar ne v omejevalnem smislu funkcionalne učinkovitosti, ampak v evangeljskem smislu predanosti, živete v študiju ter stalnem poglabljanju lastnega znanja in sposobnosti; v osebnem soočanju in bratski podelitvi glede naučenih resnic, v posodabljanju metod poučevanja in komuniciranja, da bi vzeli za svoje "vse, karkoli je v današnjem družbenem dinamizmu dobrega" (Gaudium et spes, 42), z odprtostjo in v dialogu z vsemi. Gospod nam je pokazal, da se je pogovarjal z vsemi, razen … s hudičem. In ko se mu je hudič približal, da bi mu zastavil vprašanja, Gospod ni stopil v dialog z njim. Odgovoril mu je z Božjo besedo, s Svetim pismom. Prosim, pogovarjajte se z vsemi, razen s hudičem. Hudič pride v skupnost, gleda zavisti, vse tiste stvari, ki so lastne vsem ljudem, ne samo ženskam: in hudič gre tja. S hudičem se ne pogovarja, ste razumele?

Bodite glasnice ljubeznivosti, ki je dar Duha, ter veselja, tako da vsako srečanje živite s sončnim spoštovanjem drugega v njegovi ali njeni sveti edinstvenosti.

Drage sestre, hvala za vaše delo, zlasti na področju mladih. Nadaljujte z odprtostjo in s pogumom, ki sta vam lastna; bodite se pripravljene prenavljati, kjer je potrebno, s svetostjo življenja, s pripravo ter z ljubeznivostjo. Blagoslavljam vas in molim za vas. In tudi vi, prosim, ne pozabite moliti zame.«