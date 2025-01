Sveti oče povabil k molitvi za prebivalce Mjanmara, ki jih je prizadel zemeljski plaz

Ob koncu splošne avdience je papež Frančišek ponovno povabil k molitvi za mir ter za prebivalce Mjanmara, ki jih je prizadel zemeljski plaz.

»Predvčerajšnjim je zemeljski plaz zasul več hiš na rudarskem območju v zvezni državi Kačin v Mjanmaru, ter povzročil žrtve, pogrešane osebe in veliko škodo. Blizu sem ljudem, ki jih je prizadela ta nesreča, in molim za tiste, ki so izgubili življenje, ter njihove družine. Naj tem našim bratom in sestram, ki so v preizkušnji, ne zmanjka podpore in solidarnosti mednarodne skupnosti.«

»In ne pozabimo na mučeno Ukrajino, Mjanmar, Palestino, Izrael in številne države, ki so v vojni,« je dejal sveti oče in dodal, da je vojna vedno poraz. Hkrati je povabil še k molitvi »za spreobrnjenje src proizvajalcev orožja, saj s svojimi izdelki pomagajo ubijati«.