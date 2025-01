Sveti oče: Potrebujemo kulturo spoštovanja in varnosti na cestah

Papež Frančišek je v četrtek, 23. januarja 2025, sprejel v avdienco 250 direktorje in predsednike zveze italijanskih avtomobilskih klubov (Federazione Automobile Club d’Italia). Spregovoril je o kulturi spoštovanja in varnosti na cesti, se dotaknil okoljskega vprašanja in kvalitete življenja ter spodbudil, naj še naprej v središče postavljajo ljudi, njihovo blaginjo in varnost.

Vatican News

Sveti oče je izrazil veselje nad srečanjem, do katerega je prišlo na začetku tega jubilejnega leta, ki nas poziva, naj smo romarji upanja. »Najpomembnejše pri romanju je, da si zastavimo cilj in naredimo vse potrebne korake, da ga dosežemo, ne da bi se na poti raztresli, ne da bi zapravljali dragoceno energijo za drugotne cilje, ne da bi se potikali naokrog in hoteli videti in odkriti vse, na koncu pa odkrili, da smo pozabili na cilj.«

Nikoli obupati, vedno začeti znova

Romanje prinaša tudi nevarnost, da zgrešimo pot, se znajdemo v težavah ali se izgubimo. »Jubilej je torej za vsakega lahko priložnost za nov začetek, primeren trenutek, da premislimo svojo življenjsko poti, določimo temeljne stopnje, ki jih ne smemo izpustiti, in tiste, ki bi lahko postale ovira za dosego cilja. Nismo ustvarjeni za to, da bi stali na mestu, ampak da iščemo, da smo na poti k neki destinaciji. Ne h kateremu koli cilju, ampak k cilju podelitve, bratstva in veselja, kolikor je to le mogoče na tem svetu z njegovimi lučmi in preizkušnjami, pri tem pa smo odprti za dokončno srečo v družbi Jezusa, Marije in vseh svetnikov. Zato nikoli ne obupajte, ampak vedno začnite znova,« je spodbudil papež.

Kultura spoštovanja in varnosti na cesti

V nadaljevanju je v ospredje postavil vzgojo in okolje ter ju opredelil kot dve pomembni poti, na kateri se je treba podati, da bi lahko dali upanje sedanjosti in zgradili prihodnost za vse ljudi.

V zvezi z vzgojo je zatrdil, da potrebujemo »kulturo spoštovanja in varnosti na cesti«, začeti pa je treba v šolah. »Vzgojno-izobraževalni programi, ki jih pripravljate za učence in dijake, so pomemben prispevek k vzgoji za aktivno državljanstvo. Osvojiti odgovorno vedenje, spoštovati pravila, zavedati se tveganj - vse to prispeva k civiliziranemu sožitju in doseganju cilja “nič žrtev na cestah”. To je program, a še prej je dolžnost,« je dejal sveti oče in spodbudil k nadaljnjemu prizadevanju na področju ozaveščanja in formacije, saj je tudi to način »pospeševanja in zaščite življenja«.

Okolje in kvaliteta življenja

Z vzgojo pa je tesno povezano tudi okolje. »Število vozil, poraba neobnovljivih virov energije, stroški goriva, onesnaževanje in promet so dejavniki, ki nedvomno vplivajo na naš skupni dom in ljudi, ki v njem živijo. V igri je kvaliteta življenja,« je izpostavil papež ter poudaril, da je treba k tem izzivom pristopiti resno in odločno, tudi z oblikovanjem zavezništev za spodbujanje trajnostnosti. Na tem področju tehnologija že ponuja pomembne priložnosti in različna orodja, druga bodo zagotovo še na voljo.

»Upoštevati moramo širši pogled ter si prizadevati – kot to vi že počnete – za sodelovanje in skupne ukrepe, ki bodo koristili vsem, da bo mobilnost zares trajnostna in dostopna,« je še dejal in spomnil, da zveza avtomobilskih klubov v Italiji že 120 let pomaga državljanom in pri tem ostaja v koraku s časom. »V tej spremembi dobe še naprej postavljajte v središče osebe, njihovo blaginjo in varnost,« je spodbudil ter njih in njihovo delo izročil zaščiti svetega Krištofa, zavetnika avtomobilistov.