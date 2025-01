Sveti oče: Ovrednotiti, kar imamo in nuditi pomoč v stiski

V soboto, 11. januarja 2025, so se s papežem Frančiškom srečali predstavniki španskega združenja supermarketov COVIRAN (Cooperativa Virgen de las Angustias), ki praznujejo 65. obletnico ustanovitve. Spodbudil jih je pri njihovem prizadevanju, ko se odzivajo na dejanske potrebe ljudi, in prispevajo k trajnostnemu razvoju.

Vatican News

COVIRAN je španska veriga supermarketov, poimenovana po Devici Mariji (Virgen de las Angustias, zavetnici Granade), ki ima več kot 2750 poslovalnic tudi zunaj Španije, in sicer na Portugalskem, v Gibraltarju, Ekvatorialni Gvineji in na Zelenortskih otokih.

»Prva oblika pomoči, ki jo lahko nudimo družbi, je ta, da ovrednotimo dobrine, ki jih imamo, in sicer s strokovnimi storitvami, ki se odzivajo na dejanske potrebe ljudi in omogočajo trajnostni razvoj. Tako lahko ponudimo pomoč ljudem, ki zaradi naravnih nesreč, vojne, invalidnosti ali socialne izključenosti potrebujejo dodatno podporo,« je dejal papež med srečanjem in izpostavil, da si COVIRAN prizadeva doseči oba cilja, saj deluje kot podjetje in kot sklad.

»Najprej je treba sodelovati, delati skupaj, združiti moči, ustvariti mozaik, v katerem je vsak pomemben, hkrati pa se zavedati, da je lepota dela vidna v celoti,« je dejal papež. Na drugem mestu je izpostavil, da je Devica Marija, naša Mati, »povod in vzor tega prizadevanja«, pri katerem se ji naj zaupajo in jo posnemajo. »Kaj je boljši slogan za ustanovo, kot je vaša, kot da ljudje rečejo, da ste z njimi ravnali, kot bi ravnala mati?« je dodal sveti oče.

Ob koncu je zbranim članom delegacije še dejal, da je Jezus tisti, ki mu služimo, Njega podpiramo s svojimi pobudami in to želimo početi na Marijin način, pri tam pa dopustiti, da nas gane Njegova bolečina.