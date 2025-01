Sveti oče mladim: Biti romarji upanja, ki želijo srečati Jezusa

S svetim očetom se je v petek, 3. januarja 2025, srečala skupina mladih, ki pripadajo Italijanski zvezi slepih in slabovidnih. Spodbudil jih je, naj so romarji upanja, ki si želijo srečati Jezusa, kajti On bo napolnil njihova srca z veseljem, mirom, dobroto in nežnostjo.

Vatican News

Papež je spregovoril o jubileju, ki poteka pod geslom Romarji upanja. Kot je pojasnil, beseda »romarji« spominja na hojo, zato je zbranim mladim zaželel, da bi bili »vedno osebe na poti«. »V vseh starostnih obdobjih: otroci, mladi, odrasli, starejši, vedno na poti, nikoli na mestu, vedno z željo, da bi šli naprej.«

Romarjev cilj je Jezus

Romar pa ne le hodi, ampak ima tudi cilj in to poseben cilj. »Romarjev cilj je sveti kraj, ki ga privlači, ga spodbuja na poti in podpira v utrujenosti. V primeru jubileja so cilj vrata. Sveta vrata. Seveda gre za simbol: sveta vrata predstavljajo Jezusa Kristusa, njegovo skrivnost odrešenja, ki nam omogoča vstop v novo življenje, osvobojeno suženjstva greha, svobodno za ljubezen in služenje Bogu in bližnjemu.«

Srce, napolnjeno z veseljem

Papež je zato mladim zaželel, da »ne bi bili le na poti, ampak bi bili romarji, ki si želijo srečati Jezusa, ga spoznati in poslušati njegovo besedo, ki življenju daje smisel, ga napolnjuje z novim in drugačnim veseljem, ki ne ostaja zunaj na površju, temveč napolni srce in ga ogreje, z veseljem, ki je mir, dobrota in nežnost«. Dodal je, da samo Jezus lahko dá to veselje.

»To nam pričujejo mnogi svetniki in svetnice današnjega časa,« pri čemer je spomnil na Piera Giorgia Frassatija, mladeniča, ki je živel v Torinu pred sto leti; Frančiška Asiškega in Klaro Asiško; ter Terezijo Deteta Jezusa, ki je živela konec 19. stoletja v Franciji. O slednji je dejal, da je bila »tako zaljubljena v Jezusa, da je želela prepotovati ves svet in ga oznanjati vsem, nato pa je odkrila, da je to mogoče doseči tako, da sama postane ljubezen v življenju, posvečenem molitvi in služenju svojim sestram«.

Za druge postati majhna znamenja upanja

»Dragi prijatelji, to so romarji upanja, mladi ljudje, ki so srečali Gospoda Jezusa in hodili z Njim. On je upanje za vsakega moškega in žensko ter za ves svet. Hodimo po tej poti in tudi mi bomo postali majhna znamenja upanja za tiste, ki jih srečamo,« je dejal sveti oče.