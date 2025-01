Sveti oče Fundaciji Papeške švicarske garde: Vaše delo je dragoceno

Sveti oče je v soboto, 18. januarja 2025, v avdienco sprejel člane Fundacije Papeške švicarske garde. Organizacija podpira švicarske gardiste in njihove družine tako v času njihovega službovanja v Vatikanu kot tudi po vrnitvi v domovino. Sveti oče je dejal, da je za tovrstno delo potrebna potrpežljivost in po njegovih besedah jo švicarski gardisti imajo.

Vatican News

Uvodoma je papež spomnil, da je bila Fundacija ustanovljena v času velikega jubileja leta 2000. Poudaril je, da je lepo, da so 25-letnico delovanja obeležili z romanjem v Rim, kjer lahko na grobovih apostolov obnovijo »izpoved vere v Jezusa Kristusa, Sina živega Boga«. Ob tem je dodal, da je pomenljivo, da je celoten Vatikan zgrajen na grobovih mučencev.

»Vašo dragoceno zavzetost morata vedno poživljati duh vere in krščanske ljubezni, saj pomagati Papeški švicarski gardi pomeni podpirati Petrovega naslednika pri njegovem poslanstvu v vesoljni Cerkvi; in tudi sam sem zelo hvaležen za zvesto služenje gardistov. Skozi čas se je delo švicarske garde zelo spremenilo, vendar pa njen namen vedno ostaja varovanje papeža. To vključuje tudi sodelovanje pri sprejemanju mnogih romarjev z vseh koncev sveta, ki se želijo srečati z njim. Za to je potrebna potrpežljivost in švicarski gardisti so potrpežljivi! To je zelo lepo: ponavljajo stvari, razlagajo, so zelo potrpežljivi.«

V nadaljevanju govora je sveti oče izpostavil, da Fundacija podpira gardiste na različne načine in na različnih področjih. »V prvi vrsti deluje v korist družin, zlasti na področju izobraževanja in formacije otrok v ustreznih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ta vidik je postal še pomembnejši, saj se je povečalo število gardistov z otroki, dobro družin pa je temeljnega pomena za Cerkev in družbo. Poleg tega Fundacija zagotavlja sredstva za strokovno izpopolnjevanje, izboljšanje metod dela, opreme in infrastrukture. Prav tako nudite dragoceno pomoč vsem, ki se po končanem služenju v Vatikanu vrnejo domov. Vse to je potrebno, da lahko gardisti svojo dragoceno službo opravljajo na najbolj učinkovit način in v dobro vseh. Sodelovanje med vašo Fundacijo in Papeško švicarsko gardo je zgledno, saj kaže, da nobena organizacija ne more delovati sama. Pomembno je sodelovati. Vsi si moramo medsebojno pomagati in se podpirati; to velja za vas, za posamezne skupnosti, pa tudi za celotno Cerkev.«

Sveti oče je ob koncu članom Fundacije izrazil svojo »globoko hvaležnost za velikodušno podporo«, ki so jo v petindvajsetih letih namenili Papeški švicarski gardi. Dodal je, da upa, da bodo tudi v prihodnosti nadaljevali s svojim delom, ki ga zelo ceni, ter jih prosil za molitev in jim podelil svoj blagoslov.