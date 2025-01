Sveti oče Fundaciji Conrad Hilton: Skupaj lahko pomagamo prižgati upanje

Pred sredino splošno avdienco so se s papežem Frančiškom srečali člani upravnega sveta Fundacije Conrad Hilton. Gre za neprofitno organizacijo iz Združenih držav Amerike, ki deluje na sedmih področjih. Med drugim omogoča tudi možnost izobraževanja in formacije za redovnice ter sodeluje z nekaterimi vatikanskimi dikasteriji.

Vatican News

Sveti oče je na začetku govora dejal, da je spodbujanje človekovega dostojanstva v času, ko se število revnih in izključenih še naprej povečuje, nujno. »Vi ste se odločili, da ne boste samo opazovali, ampak da se boste osebno angažirali z gorečnostjo in sočutjem kot dobri Samarijan. Ta Jezusova prilika nas uči nase vzeti slabosti drugih, jim biti blizu in dvigniti tiste, ki so padli, za dobro vseh (prim. okrožnica Fratelli tutti, 67).

Vaša Fundacija je pokazala, kako lahko velikodušnost in zavzetost spremenita življenja tistih, ki se nahajajo v ranljivem položaju. Zastonjsko služenje na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, pomoči beguncem in boju proti revščini je konkretno pričevanje ljubezni in sočutja. Ne pozabite na to besedo: sočutje. Čutiti z. Bog je sočuten, Bog se nam približa in trpi z nami. In sočutje ne pomeni vreči kovanec v roke drugega človeka ne da bi mu pogledali v oči. Ne. Sočutje pomeni približati se in čutiti z. Ne pozabite na to besedo: sočutje.

Vaš ustanovitelj Conrad Nicholson Hilton vam je zapustil v dediščino svoje sanje, ki so povod za projekte Fundacije. Med njimi je tudi eden, pri katerem ste zelo dejavni: to je podpiranje redovnic. Conrad Hilton je zelo cenil sestre in je v svoji oporoki Fundaciji naročil, naj jih podpira pri poslanstvu v služenju najrevnejšim in poslednjim. In to počnete zvesto in ustvarjalno, zlasti na področju formacije in skrbi za ostarele sestre. Vem, da sodelujete z nekaterimi vatikanskimi dikasteriji, da bi sestram omogočili strokovno in misijonarsko rast. Hvala!«

Ob tem je papež Frančišek dejal, da se je do sedaj v formacijo redovnic vlagalo bistveno manj sredstev kot v formacijo duhovnikov. »Pomembno je, da lahko sestre študirajo in se usposabljajo. Za delo na obrobjih, na periferijah, med poslednjimi, so potrebne kompetentne in usposobljene osebe. In prosim, poslanstvo sester je služiti poslednjim in ne to, da so nekomu služabnice. To se mora končati in vi kot Fundacija pomagate Cerkvi, da izstopi iz te miselnosti.

Vendar pa moram dodati še eno stvar: pogosto se pritožujemo, da je premalo redovnic na odgovornih položajih, v škofijah, v kuriji in na univerzah. Po eni strani je res, potrebno je preseči klerikalno in maskulinistično miselnost.« Sveti oče je hkrati spomnil na nedavne spremembe v rimski kuriji, ko je redovnica postala prefektinja Dikasterija za posvečeno življenje, marca pa bo tudi vodenje governatorata prevzela redovnica. Poleg tega so v ekipi, ki izbira škofe, tri redovnice, v Vatikanu pa je zaposlena tudi sestra, ki ima dve diplomi s področja ekonomije. »Slišal sem tudi škofe reči: rad bi imenoval sestre na nekatere položaje na škofiji, vendar jim njihove predstojnice ne pustijo iti. Zato pravim predstojnicam: bodite velikodušne, imejte dih vesoljne Cerkve in poslanstva, ki presega meje vaše redovne ustanove.«

Dragi prijatelji, zahvaljujem se vam za vaše neutrudno delo in za vaše služenje. Hvala! Skupaj lahko zgradimo svet, v katerem bo vsak človek, ne glede na svoj izvor ali položaj, lahko živel dostojanstveno. Skupaj lahko pomagamo prižgati upanje v srcih tistih, ki se čutijo osamljene in zapuščene. Sočutje, bližina, nežnost: ne pozabite teh treh besed. To so tri Božje lastnosti. Sanjam o svetu, v katerem bodo zavrženi, izključeni in marginalizirani lahko protagonisti družbenih sprememb, ki jih zelo potrebujemo, da bi živeli kot bratje in sestre.«