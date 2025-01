Sveti oče duhovnikom: Skrbeti za odnose, biti blizu, služiti ubogim

S papežem Frančiškom se je v ponedeljek, 20. januarja 2025, srečala skupnost rimskega kolegija Capranica, katerega začetki segajo v leto 1457. Približno šestdeset semeniščnikov, duhovnikov, diakonov in formatorjev je spodbudil, naj skrbijo za poslanstvo, h kateremu Bog kliče Cerkev v teh kompleksnih časih, ter ga živijo v sinodalnem slogu. Vlagajo naj v odnose in bližino ter služijo ubogim, kajti ljubezen se izraža na konkreten način.

Sveti oče je spomnil, da je pred šestimi leti (14. januar 2019) odobril nov statut kolegija Capranica, ter zbrane spodbudil, naj upoštevajo njegove smernice, ki jim bodo »pomagale zoreti v zvesti in odgovorni svobodi, ki se zahteva od tistih, ki jim je zaupana služba v Cerkvi«.

»Ste skupnost mladih in odraslih, ki jih spodbujata vera v Jezusa Kristusa in želja, da bi se odzvali njegovemu klicu. Vaši škofje so vas poslali v Rim, da bi vas pripravili na posvečeno službo ali izpopolnili vašo formacijo v njenih začetnih letih,« je dejal sveti oče. Semeniščniki in duhovniki prihajajo iz devetintridesetih različnih škofij: šestindvajset italijanskih in štirinajst neitalijanskih, vključno z eparhijo sirsko-malabarske Cerkve. Kot je dodal, se »v tej raznolikosti izvora in pripadnosti zrcali obličje enega in mnogoterega svetega vernega Božjega ljudstva«.

Ne zanemarjati odnosov in medsebojne bližine

Kolegij Capranica ima naziv »Almo«, kar bi lahko prevedli kot »tisti, ki hrani« ali »ki daje življenje in ohranja življenje«, kar je papež Frančišek povezal z verzom iz Božanske komedije, v katerem je red pridigarjev imenovan kot okolje, kjer se človek dobro hrani, prehranjuje. To ne velja le za red, ampak za mnoge skupnosti, torej tudi za Almo Kolegij.

»V okolju, kot je vaše, se lahko “dobro nahranimo”, če se ne izgubimo na poti, če ne blodimo. Kdaj človek zablodi? Ko zanemari temeljne odnose, bližino, na kar sem večkrat opozoril v pogovoru s semeniščniki in posvečenimi duhovniki. Gre za tri bližine: bližina z Bogom, bližina z ljudstvom in bližina s škofom. Obstaja še četrta bližina, in sicer med vami duhovniki.«

Svoje poslanstvo živeti v sinodalnem slogu

Sveti oče jih je spodbudil, naj skrbijo za »poslanstvo, h kateremu Jezus kliče Cerkev danes, v teh časih, ki so kompleksni, a vedno dosegljivi z božjim usmiljenjem«. To poslanstvo naj živijo v slogu, ki ga označujemo kot “sinodalni”, pri čemer je spomnil na sklepni dokument XVI. zasedanja škofovske sinode, v katerem piše, da je »sinodalnost pot duhovne prenove in strukturne reforme, da bi Cerkev postala bolj soudeležena in misijonarska, torej da bi bila bolj sposobna hoditi z vsakim moškim in žensko ter izžarevati Kristusovo luč«. Povabil jih je, naj se čutijo del te poti in jo že zdaj spodbujajo: v kolegiju, na papeških univerzah, kjer študirajo, v rimskih župnijah, v zaporu Rebibbia, v bolnišnici Bambin Gesù ter na krajih, kjer se posvečajo pastorali, ki jo predvideva formacijska pot.

Ljubezen se izraža na konkreten način

Kolegiju Capranica je že več kot stoletje zaupana tudi liturgična služba pri nekaterih obhajanjih v papeški baziliki Marije Velike. Občasno so vključeni tudi v bogoslužja, ki se jih obhaja v baziliki svetega Petra. »Za to se vam zahvaljujem in vas hkrati pozivam, da v “bližinah”, ki sem jih prej omenil, ravnate enako skrbno kot pri liturgiji. Ni krščanskega bogoslužja, če dejanjem, ki jih opravljamo, ne sledi življenje v veri, upanju in ljubezni,« je dejal sveti oče.

»Ljubezen se izraža na konkreten način in ne z besedami, v vašem kolegiju tudi z majhno, a dragoceno pomočjo ljudem v stiski, ki vedo, da v vas lahko najdejo oporo, ki jim bo pomagala, da se bodo z manjšim naporom soočali z bremenom življenja. Naj vam to služenje tudi pomaga, da ne boste zablodili, kar se lahko zgodi, ko človek izgubi stik s tistimi, ki se znajdejo na robu družbe in v stiski.« Papež je pripomnil, da pri spovedovanju včasih spovedanca vpraša, ali pri dajanju miloščine pogleda osebo in se dotakne njene roke ali pa vrže kovanec in gre dalje, ne da bi jo pogledal. »Ni toliko pomembna miloščina, ampak odnos z ubogim, z ubogim Jezusom, ki je tam. Glejte v oči, dotaknite se rok,« je spodbudil papež, se zbranim pri avdienci zahvalil za srečanje, jih blagoslovil in zaprosil za molitev.