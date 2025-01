Sveti oče bektašem: Pomembna vloga medverskega dialoga pri gradnji sprave in miru

S svetim očetom se je v četrtek, 16. januarja 2025, srečala delegacija bektašev iz Albanije, skupaj z njihovim voditeljem Dedejem Edmondom Brahimajem. Papež je izpostavil pomen medverskega dialoga, ki ima edinstveno vlogo pri gradnji prihodnosti sprave, pravičnosti in miru. Pomembno je zavrniti logiko nasilja in nesoglasij ter sprejeti logiko srečanja, prijateljstva in sodelovanja.

»Vsakič, ko se verski voditelji srečajo v duhu medsebojnega spoštovanja in si z dialogom, medsebojnim razumevanjem in sodelovanjem prizadevajo za kulturo srečanja, se naše upanje za boljši in pravičnejši svet obnovi in potrdi. Kako zelo naš čas potrebuje takšno upanje!« je izpostavil sveti oče med srečanjem v Vatikanu, ki ga je omogočil Dikasterij za medverski dialog. Bektaši so islamska verska skupnost, ki izvira iz 13. stoletja, njeni člani pa so privrženci islamskega misticizma.

Sprejeti logiko srečanja

Prijateljski odnosi med Katoliško cerkvijo, Albanijo in skupnostjo bektašev so po papeževih besedah »dobri za vse nas«, pri čemer je izrazil prepričanje, da se bodo te vezi »vedno bolj krepile v korist bratstva in mirnega sobivanja med narodi«.

»V teh težkih časih smo vsi poklicani, da zavrnemo logiko nasilja in nesoglasij ter sprejmemo logiko srečanja, prijateljstva in sodelovanja v prizadevanju za skupno dobro. Dejansko nam naša verska prepričanja pomagajo jasneje sprejeti te temeljne vrednote, lastne našemu skupnemu človeštvu, “kar vsej množici različnih glasov omogoča, da sestavi plemenito in ubrano petje” (okrožnica Vsi smo bratje, 283).«

Bektaši, most sprave in vzajemne obogatitve

Papež Frančišek je s hvaležnostjo spomnil na »številne trenutke bratskega srečanja« med skupnostjo bektašev in Katoliško cerkvijo, kot sta bila Molitev za mir na Balkanu leta 1993 in Svetovni dan molitve za mir v Assisiju leta 2011. Posebej pomemben »trenutek bližine in prijateljstva« je bilo odprtje bektaškega templja v Tirani leta 2015.

»Prepričan sem, da lahko skupnost bektašev skupaj z drugimi muslimani, kristjani in vsemi drugimi verniki v Albaniji služi kot most sprave in vzajemne obogatitve ne le v vaši državi, temveč tudi med Vzhodom in Zahodom. Kljub sedanjim izzivom ima medverski dialog edinstveno vlogo pri gradnji prihodnosti sprave, pravičnosti in miru, ki si jo tako goreče želijo narodi sveta, zlasti mladi,« je zatrdil papež ter govor sklenil z zagotovilom molitve in blagoslova za bektaško skupnost in ves albanski narod.