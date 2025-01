Sožalni telegram svetega očeta za žrtve letalske nesreče v Združenih državah Amerike

Papež Frančišek: Potem ko sem izvedel za trčenje v zraku blizu nacionalnega letališča Ronald Reagan Washington, izražam svojo duhovno bližino vsem, ki jih je ta tragedija prizadela. (AFP or licensors)

Papež Frančišek je poslal ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu sožalni telegram za žrtve letalske nesreče, ki se je danes, 30. januarja 2025, zjutraj, po srednjeevropskem času, zgodila v Washingtonu.

Papež Frančišek

Spoštovani Donald J. Trump

Predsednik združenih držav Amerike

Bela hiša

Washington

Potem ko sem izvedel za trčenje v zraku blizu nacionalnega letališča Ronald Reagan Washington, izražam svojo duhovno bližino vsem, ki jih je ta tragedija prizadela. Medtem ko izročam duše pokojnih ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga, izrekam svoje najgloblje sočutje družinam, ki zdaj žalujejo zaradi izgube ljubljene osebe. Molim tudi za tiste, ki so vključeni v prizadevanja za reševanje in na ves narod kličem božanski blagoslov tolažbe in moči.

Frančišek