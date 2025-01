S. Simona Brambilla je prva ženska prefektinja v Vatikanu

Papež Frančišek je za prefektinjo Dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja imenoval s. Simono Brambillo, italijansko redovno sestro iz reda misijonark Marije Tolažnice.

Vatican News

S. Simona Brambilla, ki bo marca dopolnila 60. let, je bila od oktobra 2023 tajnica Dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Je prva ženska, imenovana na vodstveno mesto enega od dikasterijev rimske kurije.

Papež Frančišek je imenoval še proprefekta istega dikasterija, in sicer 65-letnega kardinala Ángela Fernándeza Artima, ki ga je 30. septembra 2023 na konzistoriju umestil za kardinala.

Življenjska pot s. Simone Brambilla

Simona Brambilla se je rodila 27. marca 1965 v Monzi na severu Italije. Leta 1986 je diplomirala in postala medicinska sestra, dve leti zatem pa vstopila v redovno skupnost misijonark Marije Tolažnice, kjer je leta 1991 izpovedala prve zaobljube. Leta 1998 je na Inštitutu za psihologijo na Papeški univerzi Gregoriana končala magisterij iz psihologije. Po večnih zaobljubah je leta 1999 odšla v Mozambik, kjer se je posvečala mladinski pastorali v študijskem centru Macua Xirima v kraju Maua.

Med letoma 2002 in 2006 je predavala na Inštitutu za psihologijo na Papeški univerzi Gregoriana, od leta 2005 do 2011 pa je bila generalna svetovalka v skupnosti misijonark Marije Tolažnice. Leta 2008 je na Papeški univerzi Gregoriana doktorirala iz psihologije. Leta 2011 in 2017 je bila izvoljena za generalno predstojnico misijonark Marije Tolažnice, mandat ji je potekel maja 2023. Od leta 2019 dalje je bila članica Dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, katerega tajnica je postala 7. oktobra 2023.

Na vodstvenih položajih vedno več žensk

Sveti oče je 8. julija 2019 prvič imenoval sedem žensk za članice Dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Kasneje je bila s. Brambilla najprej imenovana za tajnico dikasterija, zdaj pa za prefektinjo. Od začetka pontifikata papeža Frančiška se je prisotnost žensk v Vatikanu povečala. Po splošnih podatkih, ki zajemajo Sveti sedež in mestno državo Vatikan od leta 2013 do leta 2023, se je delež žensk povečal z 19,2 % na 23,4 %.

Papež je z apostolsko konstitucijo Praedicate Evangelium iz leta 2022 omogočil, da lahko laiki, tudi ženske, vodijo dikasterije in zasedejo mesto prefekta, ki je bilo prej namenjeno izključno kardinalom in nadškofom.

V vatikanski mestni državi je papež na dva vodilna položaja imenoval ženski. Leta 2016 je Barbara Jatta postala direktorica Vatikanskih muzejev, ki so jih že sicer vedno vodili laiki. Leta 2022 je za generalno tajnico Governatorata imenoval s. Raffaello Petrini. Službo je običajno opravljal škof.

Več žensk je tudi podtajnic. Gabriella Gambino in Lina Ghisoni sta podtajnici na Dikasteriju za laike, družino in življenje, medtem ko je s. Carmen Ros Nortes podtajnica na Dikasteriju za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja.

Emilce Cuda je tajnica Papeške komisije za Latinsko Ameriko, Nataša Govekar vodi teološko-pastoralni oddelek Dikasterija za komunikacijo, Cristiane Murray je namestnica direktorja Tiskovnega urada Svetega sedeža, Charlotte Kreuter-Kirchof pa je namestnica koordinatorja Sveta za ekonomijo.

Žensko podtajnico ima tudi generalno tajništvo sinode, to je s. Nathalie Becquart. 13. decembra 2024 je papež za članici 16. rednega sveta generalnega tajništva imenoval sestro Simono Brambilla in Marío Lío Zervino, nekdanjo predsednico Svetovne zveze katoliških ženskih organizacij (WUCWO). María Lía Zervino je bila že imenovana za članico Dikasterija za škofe leta 2022.