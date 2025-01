Prva jubilejna avdienca, sveti oče: Jubilej pomeni začeti znova

V vatikanski dvorani Pavla VI. je v soboto, 11. januarja 2025, potekala prva jubilejna avdienca. Papež Frančišek je zbrane »romarje upanja« spodbudil k novemu začetku na življenjski poti. Jubilej namreč pomeni začeti znova.

Upanje ni neka navada ali značajska lastnost, ki jo nekdo ima ali nima, ampak je moč, za katero je treba prositi. Kot romarji prihajamo, da bi prosili za ta dar, da bi znova začeli življenjsko pot. Sveti oče je spodbudil, naj znova začnemo pri Božji izvirnosti, ki je zasijala v Jezusu in spodbuja, da služimo in bratsko ljubimo. Jubilej namreč pomeni nov začetek, možnost za vse, da znova začnejo pri Bogu. Z jubilejem se začne novo življenje, začne se novo obdobje.

Jubilejne avdience bodo v svetem letu potekale ob sobotah, in sicer: 1. in 15. februar, 1. in 15. marec, 5. april, 10. in 13. maj, 14. junij, 6. in 27. september, 4. in 25. oktober, 8. in 22. november, 6. in 20. december.

Svetopisemski odlomek: Lk 7,24.26-28

Jezus je začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je, o katerem je pisano: Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Povem vam: Med rojenimi od žená ni večjega od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v Božjem kraljestvu večji od njega.«

Jubilejna kateheza: Upati pomeni začeti znova – Janez Krstnik

Dragi bratje in sestre, dober dan!

Mnogi med vami ste prišli v Rim kot »romarji upanja«. Danes začenjamo jubilejne avdience, ki bodo potekale ob sobotah in ki želijo v idealnem smislu sprejeti in objeti vse ljudi, ki bodo prišli z vseh koncev sveta, da bi našli nov začetek. Jubilej namreč pomeni novi začetek, možnost za vse, da znova začnejo pri Bogu. Z jubilejem se začne novo življenje, novo obdobje.

Ob teh sobotah bi želel spregovoriti o vidikih upanja. Gre za teološko krepost. V latinščini virtus pomeni moč. Upanje je moč, ki prihaja od Boga. Upanje ni neka navada ali značajska lastnost, ki jo nekdo ima ali nima, ampak je moč, za katero je treba prositi. Zato postanemo romarji: prihajamo, da bi prosili dar, da bi ponovno začeli življenjsko pot.

Pred nami je praznik Jezusovega krsta, ob katerem se spominjamo velikega preroka upanja, to je bil Janez Krstnik. Jezus je o njem povedal nekaj čudovitega: da je največji med rojenimi od žená (prim. Lk 7,28). Tako razumemo, zakaj je veliko ljudi hodilo za njim z željo po novem začetku, z željo, da bi začeli znova. Pri tem nam pomaga jubilej.

Krstnik se je zdel zares velik in verodostojen v svoji osebnosti. Tako kot mi danes stopamo skozi sveta vrata, je Janez predlagal, da bi šli čez reko Jordan in vstopili v obljubljeno deželo, kot je to bilo za Jozua, da bi začeli znova, da bi prvikrat dobili novo zemljo. Sestre in bratje, to je trditev: začeti znova. Vtisnimo si jo v spomin in vsi skupaj izrecimo: »Začeti znova.«

Jezus pa takoj po tej veliki pohvali doda nekaj, kar nam da misliti: »Povem vam: Med rojenimi od žená ni večjega od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v Božjem kraljestvu večji od njega« (Lk 7,28). Upanje, bratje in sestre, je v celoti v tem kakovostnem preskoku. Ni odvisno od nas, ampak od Božjega kraljestva. Tu je presenečenje: sprejeti Božje kraljestvo nas pripelje do nove veličine. To je tisto, kar potrebuje naš svet in vsi mi!

Ko Jezus izreče te besede, je Krstnik v ječi in poln vprašanj. Tudi mi prinašamo na svoje romanje veliko vprašanj, saj je veliko »Herodov«, ki še vedno nasprotujejo Božjemu kraljestvu. Jezus pa nam pokaže novo pot, pot blagrov, ki so presenetljiv zakon evangelija. Vprašajmo se torej: ali imam v sebi resnično željo, da bi začel znova? Vsak naj razmisli o tem: Ali želim začeti znova? Ali se hočem učiti od Jezusa, ki je zares velik? Najmanjši je v Božjem kraljestvu velik.

Od Janeza Krstnika se torej učimo, kako se ponovno ustvariti. Upanje za naš skupni dom, za našo zlorabljeno in ranjeno Zemljo, in upanje za vse ljudi je v Božji drugačnosti. Njegova veličina je drugačna. Znova začnimo pri tej Božji izvirnosti, ki je zasijala v Jezusu in nas sedaj zavezuje, da služimo, bratsko ljubimo in se prepoznamo kot majhni. Ter da bi videli majhne, jim prisluhnili in bili njihov glas. To je nov začetek, to je naš jubilej. Začeti moramo znova.