Pri papežu škofje iz Valencie. Biti blizu ljudem.

S svetim očetom so se v četrtek, 30. januarja 2025, srečali škofje, semeniščniki in njihovi formatorji, ki pripadajo španski cerkveni provinci Valencia. Spodbudil jih je k služenju ljudem, ki so v lanskoletnih poplavah izgubili veliko. Naše upanje ima ime Jezus. Biti duhovnik pomeni biti drugi Kristus in postati blizu zlomljenim ljudem.

Vatican News

Papež je spomnil na smrtonosne poplave, ki so konec oktobra prizadele jugovzhodni del Španije, torej tudi kraje v Valencii, od koder prihajajo semeniščniki. Kot je dejal, mu ni lahko izraziti svojih občutkov, ko pomisli na božični čas, ki je zagotovo bil netipičen: »Bolečina in žalovanje nas kljub svoji krutosti odpirata za upanje, ki nam omogoča iti naprej, potem ko smo prisiljeni dotakniti se dna in pustiti za seboj vse, za kar se nam zdi, da nas podpira. Tega ne moremo storiti sami, gre za neizmerno temo, ki ste jo živeli in jo še živite.« Izpostavil je nesebično pomoč mnogih ljudi, ki so jih s svojo predanostjo znali razsvetliti z Božjo nežnostjo.

»In prav na tem področju ste poklicani, da delate,« jim je dejal sveti oče. Podnebni pojav Dana, ki je povzročil katastrofalne hudourniške poplave v Španiji, po papeževih besedah »ni netipičen pojav, za katerega samo upamo, da se ne bo več ponovil, ampak je ekstrapolacija tega, kar doživlja vsak človek, ko se sooča z izgubo in se počuti osamljenega, dezorientiranega in potrebuje podporo, da bi lahko nadaljeval«. Jezus to jasno pove: »Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost« (prim. Iz 61,1; Lk 4,18).

V nadaljevanju je papež spregovoril o jubileju, posvečenem upanju. Kot že večkrat, je tudi tokrat poudaril, da upanje ne pomeni optimizma, človeškega trpljenja jemati zlahka in ljudi tolažiti z določenimi frazami. »Naše upanje ima ime, Jezus, Bog, ki ni čutil odpora do našega “blata” in ki je, namesto da bi nas iz njega rešil, sam postal “blato” za nas. Biti duhovnik pomeni biti drugi Kristus, pomeni postati “blato” v solzah ljudi. In ko vidiš zlomljene ljudi, kajti v Valencii so zlomljeni ljudje, ki so izgubili svoje življenje v kosih, jim daj koščke sebe, kot to naredi Kristus v evharistiji. Prosim vas, darujte se zastonj, kajti vse, kar imate, ste prejeli zastonj, ne pozabite se darovati zastonj,« je še dejal sveti oče.