Poslanica za 59. dan sredstev družbenega obveščanja: S krotkostjo delite upanje, ki je v vaših srcih

V petek, 24. januarja 2025, na god sv. Frančiška Saleškega, škofa, cerkvenega učitelja in zavetnika katoliških novinarjev, je izšla poslanica svetega očeta Frančiška za 59. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom: S krotkostjo delite upanje, ki je v vaših srcih.

Papež Frančišek

POSLANICA NJEGOVE SVETOSTI PAPEŽA FRANČIŠKA

za 59. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja

S krotkostjo delite upanje, ki je v vaših srcih

Dragi bratje in sestre!

V tem našem času, zaznamovanem z dezinformacijo in polarizacijo, kjer nekaj centrov moči obvladuje množico podatkov in informacij brez primere, se obračam na vas v zavesti, kako potrebno je – danes bolj kot kadarkoli – vaše delo novinarjev in sporočevalcev. Potrebna je vaša pogumna zavzetost, da osebno in skupno odgovornost do bližnjega postavite v središče sporočanja.

Ob misli na jubilej, ki ga letos obhajamo kot milostno obdobje v tako težkem času, bi vas s to poslanico rad povabil, da bi bili sporočevalci upanja, začenši s prenovo vašega dela in vašega poslanstva v skladu z duhom evangelija.

Razorožiti sporočanje

Sporočanje danes preveč pogosto ne rojeva upanja, ampak strah in obup, predsodke in zamere, fanatizem in celo sovraštvo. Prevečkrat poenostavlja resničnost, da bi vzbudilo nagonske odzive; besedo uporablja kot rezilo; poseže celo po lažnih ali namenoma popačenih informacijah za pošiljanje sporočil, katerih namen je razdražiti ljudi, provocirati, raniti. Večkrat sem že poudaril, da je treba »razorožiti« sporočanje, ga očistiti agresivnosti. Krčenje resničnosti na slogane nikoli ne rodi dobrih sadov. Vsi vidimo, kako – od televizijskih pogovornih oddaj do besednih vojn na družbenih omrežjih – obstaja nevarnost, da prevladajo vzorci tekmovalnosti, nasprotovanja, želje po prevladi in posesti, po manipulaciji z javnim mnenjem.

Obstaja pa še drug zaskrbljujoč pojav, ki bi ga lahko opredelili kot »programirano razpršenost pozornosti« preko digitalnih sistemov, ki nas oblikujejo po logiki trga in s tem spreminjajo naše dojemanje resničnosti. Tako se zgodi, da smo pogosto nemočne priče nekakšne atomizacije interesov, kar se konča s spodkopavanjem temeljev naše skupnosti, sposobnosti sodelovanja za skupno dobro, vzajemnega poslušanja, razumevanja razlogov drugega. Zdi se torej, da je določitev »sovražnika«, proti kateremu bi se verbalno zagnali, nujno potrebno za uveljavitev samega sebe. Ko pa drugi postane »sovražnik«, ko očrnimo njegov obraz in njegovo dostojanstvo, da bi se mu posmehovali, ga smešili, zmanjka tudi možnosti za ustvarjanje upanja. Kot nas je učil don Tonino Bello, imajo vsi konflikti »svojo korenino v zatemnitvi obrazov«.[1] Ne moremo se prepustiti tej logiki.

Upati v resnici nikakor ni enostavno. Georges Bernanost je dejal, da »upajo samo tisti, ki so imeli pogum, da so obupali nad utvarami in lažmi, v katerih so najdevali varnost in ki so jih napačno zamenjali za upanje. […] Upanje je tveganje, ki ga je treba sprejeti. Gre za tveganje tveganj.«[2] Upanje je skrita, vztrajna in potrpežljiva krepost. Vendar pa za kristjane upanje ni izbirna odločitev, ampak je bistveni pogoj. Kot je spomnil Benedikt XVI. v okrožnici Spe salvi, upanje ni pasivni optimizem, temveč je nasprotno »performativna« krepost, ki je sposobna spreminjati življenje: »Kdor ima upanje, živi drugače. Podarjeno mu je bilo novo življenje« (št. 2).

S krotkostjo povedati razloge upanja, ki je v nas

V Prvem Petrovem pismu (prim. 3,15-16) najdemo čudovit povzetek, v katerem je upanje povezano s pričevanjem in s krščanskim sporočanjem: » Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Vendar pa odgovarjajte s krotkostjo in strahospoštovanjem.« Rad bi se zadržal pri treh sporočilih, ki jih lahko povlečemo iz teh besed.

»Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih«: krščansko upanje ima obraz, obraz vstalega Gospoda. Njegova obljuba, da bo vedno z nami po daru Svetega Duha nam omogoča, da upamo proti vsakemu upanju in vidimo skrite drobtinice dobrega tudi takrat, ko se zdi vse izgubljeno.

Drugo sporočilo od nas zahteva, da smo pripravljeni dati razloge upanja, ki je v nas. Zanimivo je, da apostol vabi, naj dajemo odgovor o upanju »vsakomur, ki nas vpraša«. Kristjani niso najprej tisti, ki »govorijo« o Bogu, ampak tisti, ki odsevajo lepoto njegove ljubezni, nov način doživljanja vsega. Živeta ljubezen izzove vprašanja in zahteva odgovore. Zakaj živite tako? Zakaj ste takšni?

Končno v izrazu sv. Petra najemo tretje sporočilo. Na to vprašanje je treba odgovoriti »s krotkostjo in strahospoštovanjem.« Krščansko sporočanje – rekel pa bi, da tudi sporočanje na splošno – bi moralo biti stkano iz krotkosti, iz bližine. Gre za slog tovarišev na poti, ki sledijo največjemu Sporočevalcu vseh časov, Jezusu iz Nazareta, ki se je na poti pogovarjal z dvema emavškima učencema in jima s tem, kako jima je dogodke razlagal v luči Svetega pisma, razplamtel njuni srci.

Zato sanjam o sporočanju, ki bi nas moglo narediti za tovariše na poti tolikih naših bratov in sester, da bi v njih v tako težkem času ponovno vžgali upanje. Sporočanje, ki bo sposobno govoriti na srce, ki ne bo vzbujalo strastnih odzivov zaprtosti in ogorčenja, ampak drže odprtosti in prijateljstva; ki bo tudi v na videz obupnih razmerah sposobno staviti na lepoto in na upanje; ki bo rojevalo zavzetost, empatijo in zanimanje za druge. Sporočanje, ki nam pomaga »prepoznati dostojanstvo vsakega človeka in skupaj prevzeti skrb za naš skupni dom« (okrožnica Dilexit nos, 217).

Sanjam o sporočanju, ki ne prodaja utvar ali strahov, ampak je sposobno podati razloge za upanje. Martin Luther King je dejal: »Če lahko komu pomagam, ko grem najprej, če lahko koga razveselim z besedo ali pesmijo … potem svojega življenja ne bom živel zaman.«[3] Da bi to storili, moramo ozdraveti od »bolezni« stopanja v ospredje in samozadostnosti, se izogibati nevarnosti zadovoljnega govorjenja o sebi. Dober sporočevalec zna doseči, da lahko tisti, ki ga posluša, bere ali gleda, postane soudeležen, je lahko blizu, lahko ponovno odkrije najboljši del samega sebe in s temi držami vstopi v pripovedovane zgodbe. Takšno sporočanje pomaga, da postanemo »romarji upanja«, kakor pravi geslo jubileja.

Upati skupaj

Upanje je vedno skupni projekt. Za trenutek pomislimo na veličino sporočila tega leta milosti: vsi smo povabljeni – zares vsi! – da ponovno začnemo, da Bogu dovolimo, da nas dvigne, da mu pustimo, da nas objame in nas preplavi z usmiljenjem. V vsem tem se prepletata osebna in skupnostna razsežnost. Na pot se podamo skupaj, romamo z mnogimi brati in sestrami, skupaj stopimo skozi sveta vrata.

Jubilej ima veliko družbenih povezav. Pomislimo na primer na sporočilo usmiljenja in upanja za tiste, ki živijo v zaporih, ali na poziv k bližini in nežnosti do tistih, ki trpijo ali so na robu.

Jubilej nas spominja, da bodo tisti, ki bodo delavci za mir, »imenovani Božji sinovi« (Mt,5,9). In tako nas odpira za upanje, nam kaže potrebo po pozornem, blagem, preudarnem sporočanju, ki je sposobno pokazati poti dialoga. Zato vas spodbujam, da odkrivate in pripovedujete številne zgodbe dobrega, ki so skrite v gubah novic; da posnemate iskalce zlata, ki neutrudno presejajo pesek v iskanju majhne kepice zlata. Lepo je najti ta semena upanja in jih razkriti ljudem. To pomaga svetu, da je malo manj gluh za krike zadnjih, malo manj brezbrižen, malo manj zaprt. Vedno znajte odkriti iskrice dobrega, ki nam omogočajo upanje. To sporočanje lahko pomaga pri tkanju občestva, da se čutimo manj sami, da odkrijemo pomen skupne hoje.

Ne pozabiti na srce

Dragi bratje in sestre, spričo vrtoglavih dosežkov tehnike vas vabim, da skrbite za svoja srca, to je za svoje notranje življenje. Kaj to pomeni? Pustil vam bom nekaj sledi.

Bodite blagi in nikoli ne pozabite obličja drugega; govorite na srce žensk in otrok v službi katerih opravljate svoje delo.

Ne dovolite, da bi nepremišljeni odzivi vodili vaše sporočanje. Vedno sejte upanje, tudi kadar je težko, tudi kadar to stane, tudi kadar se zdi, da ne bo obrodilo sadu.

Skušajte izvajati sporočanje, ki bo znalo zdraviti rane naše človeškosti.

Dajte prostor zaupanju srca, ki kot drobna toda odporna roža ne podleže nadlogam življenja, ampak se razcveti in raste na najbolj nepričakovanih krajih: v upanju mater, ki vsak dan molijo, da bi ponovno videle svoje sinove, ki bi se vrnili iz strelskih jarkov konflikta; v upanju očetov, ki se selijo med tisočerimi tveganji in peripetijami v iskanju boljše prihodnosti; v upanju otrok, ki se znajo igrati, smejati in verjeti v življenje tudi med ruševinami vojn in na revnih ulicah favel.

Bodite priče in pospeševalci nesovražnega sporočanja, ki širi kulturo skrbi, gradi mostove in prodira v vidne in nevidne zidove našega časa.

Pripovedujte zgodbe, prepojene z upanjem, ko vam je pri srcu naša skupna usoda in ko skupaj pišete zgodbo naše prihodnosti.

Vse to boste mogli in bomo mogli storiti z Božjo milostjo, ki naj jo jubilej pomaga prejeti v obilju. Molim za to in blagoslavljam vsakega izmed vas in vaše delo.

Rim, Sv. Janez v Lateranu, 24. januarja 2025, god sv. Frančiška Saleškega.

