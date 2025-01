Papeževa zahvala cirkuškim umetnikom, njihovo poslanstvo je nasmejati ljudi

Med splošno avdienco, 8. januarja 2025, v vatikanski dvorani Pavla VI. so se predstavili cirkuški umetniki CirCAfrica. Papež: Poslanstvo cirkusantov je, da nas nasmejejo.

Vatican News

Papež Frančišek si je predstavo ogledal skupaj z ostalimi udeleženci splošne avdience ter se ustvarjalcem cirkusa zahvali, da so jih nasmejali: »Ob cirkuški predstavi se smejemo kot otroci. Poslanstvo cirkusantov je, da nas nasmejejo in da počnejo dobre stvari.« Predstavilo se je približno petdeset plesalcev, akrobatov in žonglerjev, ob spremljavi glasbe in ritmov, značilnih za afriško celino. CircAfrica – ustvarjalci prihajajo iz 26 afriških držav – se v Rimu predstavlja od 19. decembra do 2. februarja. Cirkuški spektakel v Vatikanu je bila pripravljena posebej za papeža Frančiška.

Po splošni avdienci je kot vedno svetega očeta pozdravilo veliko oseb. Med njimi je bil tudi 20-letni Abdul. Prihaja iz Burkina Fasa, od koder je zbežal pred letom in pol. Prečkal je Sredozemsko morje iz Tunizije, nato prispel v Sirijo in po treh dneh odšel v Firence, kjer ga je sprejela nadškofijska Karitas. Abdul se je skupaj z ostalimi osebami, ki jim Karitas pomaga, in v spremstvu prostovoljcev in zaposlenih na tej karitativni ustanovi, udeležil jubilejnega romanja h grobu svetega Petra. Papeža je prosil za avtogram na dres nogometne ekipe San Paolino, ki mu je pomagala, da se je vključil v družbo in verjel, da je prihodnost lahko še vedno polna upanja.

Jubilejnega romanja firenške Karitas sta se udeležila tudi albanski kardinal Ernest Simoni in firenški nadškof Gherardo Gambelli. Slednji je izpostavil pomen sprejemanja oseb v stiski ter poudaril, da upanje v težkih časih ne usahne, saj temelji na veri in se hrani z ljubeznijo. Romarji so prav tako peš poromali k baziliki Marije Velike. Kardinal Simoni je dejal, da so Mariji izročili svoje molitvene namene ter izrazil hvaležnost svetemu očetu, da je med splošno avdienco sprejel skupno iz Firenc.