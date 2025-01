Papežev molitveni namen za januar 2025: Za pravico do izobraževanja in vzgoje

V mesecu januarju 2025 molimo po papeževem namenu, da bi migranti, begunci in osebe, ki jih je prizadela vojna, vedno videli, da se spoštuje njihova pravica do izobraževanja, do vzgoje, ki je potrebna za izgradnjo bolj humanega sveta.

Papež Frančišek

Danes doživljamo »vzgojno katastrofo«. Ne gre za pretiravanje. Zaradi vojn, migracij in revščine okoli 250 milijonov otrok nima dostopa do izobraževanja.



Papežev molitveni namen

Pravica do izobraževanja



Vsi otroci in mladi imajo pravico do šolanja, ne glede na njihovo migracijsko stanje. Izobrazba je upanje za vse, saj lahko reši migrante in begunce pred diskriminacijo, pred kriminalnimi omrežji in pred izkoriščanjem. Številni mladoletniki so izkoriščeni! Lahko jim pomaga vključevati se v skupnosti, ki jih sprejmejo. Izobrazba nam odpre vrata v boljšo prihodnost. In tako lahko migranti in begunci prispevajo k družbi, tako v njihovi novi državi, kot v izvorni državi, če bi se odločili, vrniti se. In nikoli ne pozabimo, da kdor sprejme tujca, sprejme Jezusa Kristusa.

Molimo, da bi migranti, begunci in osebe, ki jih je prizadela vojna, vedno videli, da se spoštuje njihova pravica do izobraževanja, do vzgoje, ki je potrebna za izgradnjo bolj humanega sveta.