Papež: Z upanjem hoditi za Jezusom in služiti bližnjemu

Jezus nas vabi, naj vztrajno hodimo za njim ter med zemeljskim romanjem ohranjamo prižgano baklo vere, je dejal papež med srečanjem s člani nadbratovščine svetih Janeza Krstnika in Janeza Evangelista iz kalabrijskega mesta Catanzaro, s katerimi se je srečal v petek, 3. januarja 2025. Spodbudil jih je k čaščenju, služenju in hoji za Jezusom.

Vatican News

Marija, Božja Mati, je tudi zavetnica bratovščine. Je tista, ki kaže pot, torej Jezusa, ki je pot, resnica in življenje (prim. Jn 14,6). »Marija ima v naročju Odrešenika, ki se je rodil za nas. To je dogodek ljubezni, o katerem pričujete, ko častite evharistijo, služite bližnjemu in hodite skozi zgodovino svojega mesta,« je papež dejal zbranim pri avdienci v petek, 3. januarja 2025. In prav čaščenje, služenje in hojo je postavil v središče svojega govora.

Čaščenje

Ker se bratovščina srečuje pri čaščenju Najsvetejšega, je papež Frančišek povabil, naj zlasti v tem svetem letu gojijo molitev, tako osebno kot skupnostno. »To naj je moč, ki nenehno obnavlja vaše starodavno združenje. Gorečnost namreč varuje bratstvo: od Gospoda Jezusa, ki nas hrani s svojim življenjem in podpira s svojim Duhom prihajajo vsi darovi, karizme, sadovi dobrega, ki Cerkvi dajejo rodovitnost in veselje.«

Služenje

V zvezi s služenjem je sveti oče dejal, da ko skrbijo za uboge, obiskujejo bolne, spremljajo trpeče služijo Gospodu (prim. Mt 25,40). »Med čaščenjem in služenjem obstaja zelo tesna povezanost, ki je ne smemo nikoli pozabiti. Kristus je prišel na svet, da bi služil (prim. Mr 10,45): tudi vi kot mladike, združene s Trto, s sočutjem in nežnostjo širite njegovo ljubezen, ko ste blizu malim in potrebnim. Tega ne pozabite: sočutje in nežnost v bližini malim, revnim,« je dejal papež in spomnil, da Božji odnos do nas zaznamujejo bližina, sočutje in nežnost, kajti Bog nam je blizu, do nas je sočuten in nežen. »Tako bo vaše pričevanje o predanosti Bogu in bratom svetilo vsem na poti,« je dodal.

Hoditi

Tretji poudarek papeževega govora je bila spodbuda k hoji. Hoja »nas spominja, da nas Jezus, ki je pot, kliče, naj vztrajno hodimo za njim ter med tem zemeljskim romanjem ohranjamo prižgano baklo vere«. Kot rimski škof se je papež Frančišek zahvalil bratovščini, da lateranski baziliki vsako leto podari velikonočno svečo skupaj z darom za papeževo karitativno dejavnost.

»Drage sestre in dragi bratje, pozivam vas, da z upanjem še naprej hodite po poti velikodušnosti, na kateri vas bo Gospod vedno spremljal,« je še dejal sveti oče. Vsem zbranim pri avdienci in njihovim družinam je podelil svoj blagoslov ter jih zaprosil, naj molijo zanj.