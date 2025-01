Papež v videoklicu z župnijo Gaza: »Salam alejkum, molim za vas«

Tudi v sredo, 22. januarja 2025, zvečer, je papež Frančišek preko WhatsAppa poklical župnika župnije Svete družine v Gazi patra Gabriela Romanellija in župnijskega pomočnika patra Yusufa Asada. Sledilo je nekaj trenutkov za pozdrav, vprašanje »kako si?« in »kaj ste jedli?«, blagoslov otrok. Gre za znak bližine, ki ni nikoli prenehala od izbruha konflikta.

Salvatore Cernuzio – Vatikan

Papež Frančišek je v sredo, 22. januarja 2025, točno ob 19. uri, kot vsak večer vsak dan od 9. oktobra 2023, oseminštirideset ur po začetku bombnih napadov prek WhatsAppa opravil tudi videoklic v župnijo Svete družine v Gazi, za katero je sam pogosto povedal – nazadnje dopolnde na splošni avdienci –, da kliče vsak večer, da se pozanima o življenjskih razmerah več kot 600 ljudi, kristjanov in muslimanov, ki so se zatekli med župnišče in kolegij.

»Kaj ste jedli«

Gre za vsakodnevno kratko srečanje, ko papež vpraša »kako ste?«, kaj in če so kaj jedli, ko želi videti otroke, starejše, jih blagosloviti in pozdraviti. V Gazi je ura eno uro naprej, torej 20. Iz posnetka je razvidno, da je mrzlo, a gre le za hladen zrak, ne pa več za bližajočo se smrt, ki je vlada skoraj petnajst mesecev, saj od nedelje velja premirje. 12. januarja so vsi proslavljali in vzklikali premirju in papežev telefonski klic je postal »slavje« na ulicah, je za vatikanske medije povedal župnik. Ni še mir, a ljudje so spet nasmejani in imajo za jesti.

Najprej papežu, ki je povezan s telefonom svojega tajnika Juana Cruza Villalona. Niti ne po petih zvonjenjih, sledi vzklik: »Dober večer, sveti oče!«. Župnik ima glas nekoga, ki prvič vidi in sliši papeža, vendar je sveti oče poklical pred manj kot štiriindvajsetimi urami.

»Kako si?« je vprašal sveti oče. »V redu sem, hvala bogu!« »Povej mi, kaj ste jedli danes?« »Piščančje perutnice,« odgovarja drugi duhovnik. »Nocoj smo po celotnem kompleksu jedli piščanca! Piščančje peruti!«, je med klicem razlagal oče Yusuf.

Lep pozdrav otrokom

»Tukaj je sveti oče?« se vmeša pater Gabrijel, ki stoji poleg njega. »Naš ljubljeni papež je!« vzklikne ljudem in jih s tem skliče skupaj. Otroci, moški in ženske pridejo s šali in kapami na dvorišče kompleksa. Počasi se približujejo. Prvi je zdravnik: »Salāmu ʿalaykum (Mir z vami)«, mu reče papež v arabščini. V ozadju se slišijo ženske in otroci. Papežu je to všeč, pomaha Karimi in drugim otrokom v slovo: »Bye Bye! Živijo!«. Nato naredi znamenje križa. »Najlepša hvala, najlepša hvala«.

Papeževa molitev

»Želijo se vam zahvaliti, molijo za vas, ker vi vedno molite zanje,« pravi oče Yusuf. »Molite za in ne proti!« se pošali Frančišek. Smeh, vzkliki, pozdravi. »Shukran (Hvala)!«, ponovno zavpije papež v arabščini. Na koncu se nasmehne in še nekaj trenutkov strmi v zaslon pametnega telefona. Brez udarnih besed, manj kot pet minut, gesta, a temeljna za ljudi, ki so več kot leto dni živeli v strahu, mrazu in lakoti in ne vedo, kaj jih čaka v prihodnosti. To je 88-letni papež, ki z novimi tehnologijami izraža tisto »bližino«, ki je ena od »značilnosti« Boga, kot vedno pravi, skupaj s sočutjem in nežnostjo ter tudi z upanjem na tisti dokončen, pravičen in trajen mir.