Papež: V jubilejnem letu odprite srce. Ne dovolite, da bi šla ta priložnost mimo vas

Po enem letu je bil papež Frančišek preteklo nedeljo ponovno gost znane italijanske pogovorne oddaje »Che tempo che fa«, ki jo na kanalu Nove vodi Fabio Fazio. S studiem se je povezal iz Doma svete Marte in je v skoraj enournem intervjuju spregovoril o različnih aktualnih temah. Med drugim je napovedal, da bo marca vodenje governatorata prevzela italijanska redovnica, odgovoril pa je tudi na vprašanje o govoricah glede načrtov nove Trumpove administracije za deportacijo migrantov.

Vatican News

Tokratni pogovor je bil prav tako priložnost za predstavitev avtobiografije papeža Frančiška z naslovom Upanje, ki jo je uredil novinar Carlo Musso in je izšla v stotih državah. Kot je dejal sveti oče, je bilo delo z novinarjem, »zelo delikatno«, knjiga pa opisuje njegovo življenje od začetka do danes. Številne pripovedi bralcu pomagajo zaslutiti, kakšen je kot oseba.

Rešitev dveh držav in pomen mir

Po tem, ko je na začetku intervjuja papež zagotovil, da je z roko po padcu vse dobro, je voditelj uvedel v prvo temo: premirje med Gazo in Palestino, ki se je začelo prav tisti dan, hkrati pa so bile osvobojene tudi prve tri talke Hamasa. Tako kot med nedeljsko opoldansko molitvijo se je sveti oče zahvalil posrednikom, ki so to omogočili, ter dejal, da je po njegovem mnenju rešitev dveh držav edina možna rešitev. Ponovno je poudaril, da je mir vedno pomembnejši od vojne in da je za njegovo sklenitev potreben pogum, saj se v tem procesu večkrat kaj tudi izgubi, vendar pa se z mirom največ pridobi. Vojna je po njegovih besedah vedno poraz, tudi tokrat pa je obsodil trgovino z orožjem, ki povzroča samo uničenje.

Jubilejno leto: ponovno začeti in odpuščanje

V nadaljevanju je beseda tekla o pomenu jubilejnega leta. Dve izmed ključnih besed sta »ponovno začeti« in »odpuščanje«. Sveti oče je spomnil, da je naše življenje nenehen nov začetek. »Vsak dan začnemo znova: ko pademo, vstanemo in začnemo znova; po uspehu gremo naprej in začnemo znova.« V zvezi z odpuščanjem pa je papež gledalce povabil, naj si dobro vtisnejo v glavo in srce, da se Bog nikoli ne naveliča odpuščati, ampak smo mi tisti, ki se naveličamo prositi za odpuščanje. »Vse, kar moramo storiti, je, da potrkamo na vrata! Ni greha, ki ga ne bi bilo mogoče odpustiti; kajti Bog hoče imeti ob sebi vse, kot otroke, kot brate med nami.«

Jubilej pomeni spremeniti srce

Voditelj je ob tem spomnil na papeževe besede, da jubilej ne pomeni, da človek pride v Rim in stopi skozi sveta vrata, ampak gre za »notranje romanje«, saj ima vsak izmed nas sveta vrata v sebi. Papež je pritrdil ter dodal, da ni smisla, da gre nekdo skozi sveta vrata kot turist. »Če pa greš skozi sveta vrata, ki jih imaš v sebi, se moraš spreobrniti,« je poudaril ter dodal, da je ključna beseda »spreobrniti se, spremeniti način življenja oziroma se vsaj pokesati. Velikokrat se ni mogoče spremeniti, vendar pa obstaja kesanje. Človekovo srce se počasi spreminja, ko prepozna, da so določene stvari slabe oziroma napačne. »Jubilej pomeni spremeniti srce, ga narediti bolj človeškega, bližjega Gospodovemu srcu. Dovoliti Gospodu, da nam podari Svetega Duha in spremeni naše srce,« je povabil papež Frančišek.

Načrti za množično deportacijo priseljencev v ZDA

Fazia je zanimalo mnenje svetega očeta glede načrta predsednika Trumpa o množični deportaciji nezakonitih priseljencev iz ZDA ter če se je z njim pogovarjal o tem vprašanju. Papež je dejal, da se z njim ni slišal, v času prejšnjega mandata je prišel enkrat v Vatikan. Deportacije je označil za »sramoto«, saj bi na ta način »ceno za neravnovesje plačali ubogi reveži, ki nimajo ničesar. To ne gre. Stvari se ne rešujejo na ta način,« je izpostavil sveti oče.

Governatorat bo vodila redovnica

Ena izmed obravnavanih tematik je bila tudi vloga žensk v Cerkvi. Papež je povedal, da je bilo potrebno veliko časa, da so v kuriji začele delati tudi ženske, vendar pa je bilo to dobro sprejeto in sedaj jih je že veliko. Spomnil je, da so v komisiji, ki izbira nove škofe, tri ženske. Mimogrede je omenil, da bo marca vodenje governatorata prevzela dosedanja generalna tajnica, ki je redovnica. »Ženske znajo voditi bolje kot mi,« je dejal sveti oče.

Anekdote; papež se je takoj po izvolitvi spotaknil

V novi avtobiografiji so opisane tudi različne anekdote, ki razkrivajo papežev smisel za humor. Med drugim je povedal, kako se je takoj po izvolitvi spotaknil, ko je šel proti balkonu bazilike svetega Petra. Ta dogodek je v oddaji s Fabiem Faziem pospremil z naslednjimi besedami: »Res je! To je bil prvi papežev spotik. Šel sem pozdravit kardinala Diasa, ki je bil na invalidskem vozičku, nisem videl stopnice in sem se spotaknil. "Nezmotljivi" papež je začel z neuspehom: spotaknil se je. To je zanimivo!«

Jubilejno leto je namenjeno temu, da bi odprli srce

Ob koncu intervjuja pa je sveti oče gledalcem zaželel: »Bratje in sestre, jubilejno leto je namenjeno temu, da bi odprli srce. Ne dovolite, da bi šla ta priložnost mimo vas. Pojdite naprej in pogum! In ne izgubite smisla za humor. Hvala!«