Papež Romom v Španiji: Bodite romarji upanja za ljudi, ki so izgubili veselje do življenja

Sveti oče se s sporočilom obrača na španske Rome. »Vaša zgodovina je zaznamovana z družbeno izključenostjo in zavračanjem, a Bog je vedno bil z vami,« pri čemer jih vabi, naj so »romarji upanja za ljudi, ki so izgubili veselje do življenja«.

Vatican News

Romi v Španiji leta 2025 praznujejo 600 let svoje prisotnosti na španskih tleh. Sveti oče v sporočilu spomni na njihovo zgodovino, ki je bila velikokrat zaznamovana z nerazumevanjem, zavračanjem in marginalizacijo. Izpostavi, da pa jim je v najtežjih trenutkih Bog bil vedno blizu, postal je romar s človeštvom in nomad z romskih ljudstvom.

Papež spomni na prizadevanje tako Romov kot Cerkve in celotne španske družbe v zadnjih desetletjih, da bi spodbudili vključevanje, ki spoštuje njihovo identiteto. Ta nova pot je rodila veliko sadov, a z delom je treba nadaljevati, kajti »še vedno obstajajo predsotki, ki jih je treba preseči, in boleče situacije, s katerimi se je treba soočiti«. Gre za »družine, ki se nahajajo v stiski in ne znajo pomagati svojim otrokom v težavah, za revne ljudji, ki si ne morejo privoščiti izobraževanja, za mlade, ki ne najdejo dostojnega dela, za ženske, ki trpijo zaradi diskriminacije v svojih družinah in družbi«.

Sveti oče navede besede Pavla VI., izrečene leta 1965 med srečanjem z Romi v Pomezii: »Vi ste srce Cerkve. Ste ljublejni Božji otroci.« V tej Cerkvi si mnoge osebe z občutkom velike odgovornosti prizadevajo za celostni razvoj romskega ljudstva, nadaljuje papež Frančišek. Cerkev želi še naprej na stežaj odpreti svoja vrata, da bi se v njej vsi lahko čutili kot doma. Boga ni mogoče prehiteti v velikodušnosti in bo zato poplačal čas in naklonjenost, ki so jo ljudje posvetili in ju posvečajo pastoralnemu delu z Romi.

Papež spomni na nedavno sinodo, med katero je bil izpostavljen pomen skupne hoje. In prav s povabilom k skupni hoji se obrača na Rome v Španiji: hoditi skupaj s škofi, odgovornimi za pastoralo, župnijami, bratovščinami, združenji in drugimi škofijskimi stvarnostmi. »Hodite skupaj, saj bo moč evangelija v Cerkvi očistila in razširila njene vrednote in kulturo,« pri čemer poudari, da nomadska ljudstva lahko veliko ponudijo Cerkvi in družbi, na primer »spoštovanje ostarelih in občutek za družino, skrb za stvarstvo, drža romarjev, ki hodijo proti nebeški domovini, pomen dela, ki je namenjeno življenju in ne kopičenju«. Po papeževih besedah ne gre le za evangeljske vrednote, ampak tudi preroške, saj so nasprotne trenutnemu kulturnemu toku.

Sveti oče povabi, naj »širijo veselje nad življenjem vere, upanje in krščansko ljubezen, zlasti med mladimi, ki s težavo najdejo Boga v katoliški Cerkvi in zunaj nje«. »S svojimi besedami, delom in brastvom bodite romarji upanja za mnoge osebe, ki so izgubile veselje do življenja,« spodbuja papež in dodaja, naj odprejo vrata svojih skupnosti tudi za tiste, ki so se oddaljili od katoliške Cerkve. »Ponudite jim prijateljstvo in pogovor, ki sta značilna za nas, ki smo poklicani živeti v bratstvu in onkraj naših razlik.«

Za zgled postavi dva blažena Roma, Emilio Fernández Rodríguez in Ceferina Giméneza Mallo, »učitelja vere in življenja«, ponižna in pogumna Roma, ki sta »z zaupanjem odprla svojo majhnost za Božjo veličino« in »nas spominjata na pomembnost molitve, pomembnost srečanja z Bogom, ki je vir veselja, bratstva, upanja in ljubezni«. »Čas je, da nadaljujemo pot, damo vse od sebe, prinašamo Božjo nežnost,« sklene sporočilo papež Frančišek.