Sveti oče je po molitvi in blagoslovu na nedeljo Jezusovega krsta še dejal: »Danes dopoldne sem imel veselje krstiti nekaj novorojenčkov, otrok uslužbencev Svetega sedeža in švicarske garde«. (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

PAPEŽ

Papež prosil za molitev za družine otrok, ki jih je dopoldne krstil

Sveti oče je po molitvi in blagoslovu na nedeljo Jezusovega krsta še dejal: »Danes dopoldne sem imel veselje krstiti nekaj novorojenčkov, otrok uslužbencev Svetega sedeža in švicarske garde. Molimo zanje in za njihove družine. In rad bi prosil Gospoda za vse mlade zakonce, da bi z veseljem sprejeli dar otrok in jih pripeljali h krstu«.