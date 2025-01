Papež poziva k prekinitvi sovražnosti v DR Kongo

Ob koncu splošne avdience, 29. januarja 2025, je sveti oče izrazil svojo zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer v Demokratični republiki Kongo. Pozval je k molitvi za mir.

»Vse strani v konfliktu pozivam, naj si prizadevajo za prekinitev sovražnosti in zaščito civilnega prebivalstva v Gomi in na drugih območjih, ki so jih prizadele vojaške operacije,« je pozval. Izpostavil je zaskrbljujoče dogajanje v glavnem mestu Kinšasa ter izrazil upanje, da »se bodo vse oblike nasilja nad ljudmi in njihovo lastnino čim prej končale«.

»Medtem ko molim za ponovno vzpostavitev miru in varnosti, pozivam lokalne oblasti in mednarodno skupnost, naj si po najboljših močeh prizadevajo za mirno rešitev konflikta.«

Poziv k molitvi za mir

Tudi med tokratno splošno avdienco je sveti oče ponovno pozval k molitvi za mir ter omenil Palestino, Izrael, Mjanmar in mnoge druge države v vojni. Poudaril je, da je vojna vedno poraz, ter povabil: »Molimo za mir.«