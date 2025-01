Papež pisal Trumpu: ZDA naj bodo dežela priložnosti in sprejemanja za vse

Sveti oče je Donaldu Trumpu poslal sporočilo ob njegovi inavguraciji, ko bo prisegel kot 47. predsednik ZDA.

Vatican News

Papež Frančišek predsednika prisrčno pozdravlja ter mu zagotavlja svojo molitev, da bi mu »vsemogočni Bog podelil modrost, moč in varstvo« pri opravljanju njegovih »visokih dolžnosti«. Sveti oče prav tako izraža upanje, da bodo Američani pod njegovim vodstvom uspevali »in si vedno prizadevali oblikovati pravičnejšo družbo, v kateri ni prostora za sovraštvo, diskriminacijo ali izključevanje«, ter da jih bodo navdihovali »ideali naroda«, Združenih držav Amerike kot dežele priložnosti in sprejemanja za vse. Ob koncu sporočila papež spomni na številne izzive, s katerimi se sooča celotna človeška družina, pri čemer posebej izpostavi vojne. Boga prosi, naj vodi prizadevanja ameriškega predsednika Trumpa za spodbujanje miru in sprave med ljudstvi ter nanj, na njegovo družino in celotno ameriško ljudstvo kliče obilico Božjega blagoslova.