Papež o župniji Svete družine v Gazi: Zelo so zadovoljni. Molimo za mir

Ob koncu splošne avdience, 22. januarja 2025, je papež izrazil bližino prebivalcem Los Angelesa, kjer še vedno pustošijo požari, ponovno je pozval k molitvi za mir, posebej pa izpostavil veselje, ki zaradi premirja vlada v župniji v Gazi.

Vatican News

»Molimo za mir, vojna je vedno poraz,« je dejal sveti oče in ponovno povabil, naj ne pozabimo na Ukrajino, Palestino, Izrael in Mjanmar.

Izpostavil pa je tudi Gazo, kjer je pred nekaj dnevi začel veljati dogovor o prekinitvi ognja in izpustitvi ujetnikov. Kot je dejal, se je po telefonu slišal z župnikom in župljani tamkajšnje katoliške župnije Svete družine: »Včeraj, tako kot vsak dan, sem poklical župnijo v Gazi, bili so zadovoljni. Tam je šeststo oseb, med župnijo in kolegijem. Rekli so mi: Danes smo jedli lečo s piščancem. Kar v teh zadnjih mesecih niso bili navajeni jesti. Bili so zadovoljni. Molimo za Gazo!«

Prav tako je pozval k molitvi za mir po vsem svetu: »Vojna je vedno poraz! Ne pozabite: vojna je poraz. Kdo največ služi z vojnami? Proizvajalci orožja. Prosim, molimo za mir.«

Papež je še izrazil bližino prebivalcem Los Angelesa, kjer so hudi požari opustošili celotne soseske in skupnosti. »Naj Naša Gospa in Guadalupa posreduje za vse tamkajšnje prebivalce, da bodo z močjo raznolikosti in ustvarjalnosti, po kateri so znani po vsem svetu, pričevalci upanja,« je dejal.