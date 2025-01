Papež latinskoameriškim Karitas: Bodite angeli za tiste, ki trpijo krivice

Sveti oče se je pred sredino splošno avdienco srečal s predsedniki in nacionalnimi direktorji Karitas latinskoameriških držav in Karibov, ki se udeležujejo drugega tečaja formacije.

Namen tečaja je po papeževih besedah »krepitev procesov, ki ustvarjajo kulturo skrbi«, imenovane »varovanje«. Ob tej besedi je spomnil na španski slovar Kraljeve akademije, kjer je izraz »varovanje« najprej opredeljen kot »skrb, obramba, zaščita«. Poleg tega pa obstaja še en pomen: »Znak, ki se ga v času vojne na ukaz poveljnikov postavi na vhode v vasi ali pred vrata hiš, da jih njihovi vojaki ne bi poškodovali.« Ta definicija pa je svetega očeta spomnila na odlomka iz knjige preroka Ezekiela (9,4) in Razodetja (7,3), kjer Gospod svojemu angelu naroči, naj zaznamuje »črko tav na čelo možem, ki vzdihujejo in žalujejo zavoljo vseh gnusob, ki se dogajajo« v mestu.

»Gospod nam, svojim odposlancem, svojim angelom – v smislu poslanstva, ne čistosti – naroča, naj znamenje njegovega blagoslovljenega križa naredimo na čelo vsem tistim, ki pridejo v naše Karitas; ki vzdihujejo in jočejo zaradi številnih krivic, celo gnusob, ki so jim bile storjene.

Narediti "navidezno" to znamenje vsaki osebi, ki prejema pomoč, vsakemu strokovnjaku, vsakemu človeškemu bitju, ki ga srečamo, pomeni v njem prepoznati njegovo dostojanstvo brata v Kristusu; tistega, ki je bil odrešen z Zveličarjevo krvjo; pomeni videti v njem odprto rano Odrešenika, ki nam ponuja svojo iztegnjeno roko, da bi mogli prepoznati skrivnost njegovega učlovečenja.«

Po papeževih besedah gre tudi za to, da za svoje sprejmemo Gospodovo naročilo: »Ne dotikajte se mojih maziljencev« (Ps 105,15). »V tem smislu je izraz varovanje božanski; je sam Kristus, zapisan na čelo vsakega moškega in ženske ter, kot v ogledalu, v srcu nas, ki v svoji krhkosti želimo biti nosilci njegove ljubezni z majhnimi gestami ljubezni in skrbi,« je sklenil svoj pozdrav sveti oče.