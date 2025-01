Papež Frančišek: Za izgradnjo trajnega miru sta potrebna dialog in diplomacija

V Havani na Kubi od 28. do 31. januarja 2025 poteka 6. mednarodna konferenca z naslovom »Za ravnovesje v svetu«. Sveti oče v sporočilu udeležencem poudari, da upanje »omogoča, da smo pripravljeni podeliti trpljenje, napore, razočaranja in strahove, ki spremljajo življenje vsakega človeka in vsake družbe«.

Vatican News

Po papeževih besedah je treba »odločno delati«, da bi se upanje, ki nam je podarjeno po veri in ljubezni Jezusa Kristusa ter je torej utemeljeno na ljubezni, spremenilo v mir za svet«. Prav tako je potrebno opustiti »logiko nasilja« ter se zavzemati za dialog in diplomacijo, da bi »s pogumom in ustvarjalnostjo gradili prostore za pogajanja, katerih cilj je trajen mir«. Sveti oče v sporočilu opozarja, da nobeno prizadevanje ne bo uspešno, »če ne bo uspelo zagotoviti, da bo vsak človek, ki se zaradi hitrega tempa življenja, strahu pred prihodnostjo, pomanjkanja varnosti zaposlitve in ustreznega socialnega varstva ter družbenih modelov, ki temeljijo na iskanju dobička in ne na skrbi za odnose, ne more z navdušenjem odpreti življenju, lahko z upanjem gledal v prihodnost.

Institucije in družbe naj se zavzemajo za vse

V nadaljevanju papež Frančišek zapiše, da je potrebno »pohvaliti vse pobude, ki si prizadevajo odpreti poti številnim bratom in sestram, ki živijo v težkih razmerah, ne glede na njihov vzrok. Institucije in celotna družba se morajo lotiti »pobud in poti, ki jim bodo povrnile zaupanje vase in v družbo,« predlaga sveti oče in poudari, da je potrebno v središče postaviti »revne in bolne, mlade in ostarele, migrante in razseljene osebe ter tiste, ki jim je odvzeta svoboda«. Nihče ne sme biti izključen in spoštovati je potrebno človeško dostojanstvo vseh. Hkrati poziva, »naj imajo prostovoljci in strokovnjaki, ki delujejo na teh področjih, vedno na voljo ustrezna sredstva za izvajanje te spodbude v dobro vsega človeštva«.

Ne dopustiti, da prevlada zlo

Papež zatem omeni bulo Spes non confundit ter spomni, da je želel to jubilejno leto, kot poziv vsem ljudem dobre volje, posvetiti upanju; gre za leto milosti in »priložnost, da prek odpuščanja in sprave ponovno vzpostavimo mir ter družbeno bratstvo«. Zato je v buli navedena vrsta znamenj in pozivov k upanju, ki naj bi jih sprejeli na »družbeni in kulturni ravni«. Na ta način bomo lahko v današnjem svetu ponovno odkrili to dragoceno krepost in bili pozorni »na veliko dobrega, ki je prisotno v svetu, ter ne bomo podlegli skušnjavi in mislili, da nas premaga zlo in nasilje«.

Podeliti trpljenje in napore drugih

Sveti oče izpostavi, da je upanje zelo primerna vrednota za forum, ki v teh dneh poteka v kubanski prestolnici in želi biti »odprt, pluralen in multidisciplinaren«. Kakor beremo v okrožnici Dilexit nos, nam upanje »omogoča, da smo pripravljeni podeliti trpljenje, napore, razočaranja in strahove, ki spremljajo življenje vsakega človeka in vsake družbe«. V vsakem moškem in vsaki ženski moramo prepoznati Božjo podobo«, nadaljuje papež in spodbuja, naj bomo »bratje in sestre ter del človeške družine in družine Božjih otrok«: in to tudi »izven področja vere«, saj smo vsi »poklicani živeti v bratski zastonjskosti in vse, kar storimo za druge, nas zadeva kot posameznike in kot družbo«. »Naučimo se te lekcije iz ljubezni ter gradimo upanje v tistem ravnovesju, ki skuša vsem zagotoviti to, kar potrebujejo,« spodbudi sveti oče ter sporočilo sklene z naslednjim povabilom: da bi se znali naučiti podeliti z revnimi ter »se z velikodušnim sprejemanjem odpreti drugim, da bi vedeli, kako naj s tem, kar smo in kar imamo, prispevamo k skupnemu dobremu«.