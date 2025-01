Sveti oče Frančišek na nedeljo Jezusovega krsta v Sikstinski kapeli krstil 21 novorojenčkov

Papež Frančišek je na nedeljo Jezusovega krsta v Sikstinski kapeli v Vatikanu krstil 21 novorojenčkov, otrok uslužbencev Svetega sedeža in švicarske garde. Papež je po evangeliju dejal: »Nadaljujmo s tem obredom krsta vaših otrok. Prosimo Gospoda, da bi rasli v veri, v pravi človečnosti, v družinskem veselju. In zdaj nadaljujmo«.

Vatican News

V sveto mašo s krstom 21 otrok je papež Frančišek uvedel z besedami: »Pomembno je, da se otroci dobro počutijo. Če so lačni jih podojite, da ne bodo jokali. Če jim je prevroče, jim zamenjajte… Pa naj jim bo udobno, saj so danes oni glavni in mi jim moramo služiti z zakramentom, z molitvami. Zdaj pa začnimo to slovesnost vsi skupaj. Danes vsak izmed vas, starši, in Cerkev sama podarjamo največji, največji dar: dar vere otrokom. Pojdimo naprej v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.«