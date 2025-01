Sveti oče Frančišek je v soboto popoldne obiskal sedež Fundacije Roma

Sveti oče Frančišek je v soboto, 11. januarja 2025, popoldne, obiskal sedež Fundacije Roma v Palači Sciarra Colonna na ulici Via del Corso v Rimu. Sprejeli so ga predsednik Franco Parasassi, člani usmerjevalnega odbora, upravnega odbora, kolegij županov in generalni direktor Renato Lattante. Prisotni so bili tudi družinski člani.

Izjava za medije

Po blagoslovu majhne kapele, zgrajene v palači, se je papež v skupščinski dvorani srečal z najvišjim vodstvom Fundacije. Sveti oče se je Fundaciji Roma zahvalil za njeno predanost institucionalnemu delovanju in poudaril pomen zastonjskosti na vseh področjih, še posebej pa v kulturi. Ganljiv je bil tudi papežev poziv k smislu za humor, ki mora spremljati vsakdanje življenje vsakega človeka, in v zvezi s tem spomnil na lepo molitev svetega Tomaža Mora.

Med srečanjem je predsednik, potem ko se je v imenu Fundacije zahvalil za obisk, poudaril njegovo izjemno naravo, spomnil tudi na papežev nedavni obisk Palače Cipolla, ki je del Muzeja del Corso, torej muzejskega dela, lani 8. decembra, da bi občudoval mojstrsko delo Marca Chagalla »Belo križanje«, delo, ki ga papež obožuje ter na malo starejši obisk, natančno 12. aprila 2019, v »Alzheimerjevi vasi« Fundacije Roma na rimskem območju Bufalotte, ki nudi brezplačno pomoč ljudem z Alzheimerjevo in Parkinsonovo boleznijo z resnično pionirskim modelom pristopa k oskrbi za Italijo.

Predsednik Parasassi je v svojem pozdravnem nagovoru svetemu očetu izrazil ganjenost in veselje vseh članov organov Fundacije ob izjemnem dogodku in poudaril, da se Fundacija danes nahaja pred velikimi odgovornostmi, kajti vsi pričakujejo od njih, da bodo izpolnili vse bolj pereče in razširjene potrebe. Soočena s kontekstom velikih izrednih razmer, pa se fundacija velikodušno odziva in širi svojo solidarnostno podporo, ki je ne omejuje na tradicionalno ozemlje posredovanja, temveč deluje tudi v tujini s humanitarnimi in zdravstvenimi pobudami. V nadaljevanju je predsednik papežu Frančišku na kratko predstavil projekte, ki se izvajajo v Argentini v Bahia Blanci, v provinci Buenos Aires za pomoč prebivalstvu, ki ga je decembra lani prizadelo uničujoče neurje; v Togu, v nadškofiji Lomé, kjer je lokalni skupnosti zagotovila ultrazvočno opremo za nosečnice; v okrožju Betlehema za krepitev socialnih in zdravstvenih storitev; v Libanonu in Ukrajini v korist prebivalcev, ki jih muči vojna. Poudaril je tudi, kako so bile vse te pobude izvedene preko ustanov, povezanih s Cerkvijo. Zadnje pobude, poleg tradicionalnih intervencij, ki se izvajajo s Karitasom in rimsko škofijo so bile v korist župnij na obrobju, skupaj z Društvom Circolo San Pietro (Krožek sv. Petra).