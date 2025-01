Papež ekumenski delegaciji: Kristjani naj vedno molijo za dar miru

"Nicejska veroizpoved, ki nam je vsem skupna, izjemna 'partitura' vere. In ta 'simfonija resnice' je sam Jezus Kristus. On je resnica, ki je postala meso: pravi Bog in pravi človek, naš Gospod in Zveličar." (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Sveti oče je v ponedeljek, 20. januarja 2025 v avdienco sprejel ekumensko delegacijo iz Finske, ki je tudi letos poromala v Rim ob godu sv. Henrika, zavetnika te skandinavske države.

Vatican News

Na začetku je papež poseben pozdrav namenil novemu metropolitu Eliu, nadškofu Helsikov in vse Finske, helsinškemu katoliškemu škofu msgr. Raimu Ramonu Goyarroli Beldi, ter luteranskemu škofu Mattiju Salomäkiju. Slednjemu se je zahvalil za njegove misli in želje, ki mu jih je izrazil v imenu luteranskih, katoliških in pravoslavnih udeležencev.

»Kot "romarji upanja" hodimo skupaj v tem svetem letu 2025. Na tej poti vere nas potrjuje Pismo Hebrejcem, ki pravi: "Držimo se neomajne izpovedi upanja, saj je zvest ta, ki je dal obljubo" (Hebr 10,23). Hoditi v upanju!

Lahko bi rekli, da je sveti Henrik ikona tega upanja, ki ima v Bogu svoj zanesljiv in trden temelj. Kot glasnik miru nas sveti Henrik vabi, naj nikoli ne prenehamo moliti za dar miru, ki je tako dragocen kot tudi krhek. Moliti moramo za mir. Hkrati je sveti zavetnik Finske znamenje od Boga podarjene enosti, saj njegov praznik še naprej združuje kristjane različnih Cerkva in cerkvenih skupnosti v skupnem hvaljenju Gospoda.«

Ob tem je sveti oče dodal, da je lepo znamenje ekumenizma tudi dejstvo, da njihovo romanje v Rim spremljajo zbori, ki s svojo glasbo častijo troedinega Boga. »Kdor poje, dvakrat moli,« je spomnil ter se pevcem zbora Cappella Sanctae Marie zahvalil za njihovo dragoceno služenje.

»Če ostanemo pri glasbeni temi, bi lahko rekli, da je nicejska veroizpoved, ki nam je vsem skupna, izjemna "partitura" vere. In ta "simfonija resnice" je sam Jezus Kristus. On je resnica, ki je postala meso: pravi Bog in pravi človek, naš Gospod in Zveličar. Kdorkoli prisluhne tej "simfoniji resnice" – ne samo z ušesi, ampak s srcem –, se ga bo dotaknila skrivnost Boga, ki se v svojem Sinu sklanja k nam, poln ljubezni.

In na tej zvesti ljubezni temelji upanje, ki ne osramoti! Saj nas "ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršna koli druga stvar" ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu (Rim 8,38-39).

Pričevati to učlovečeno ljubezen je naše ekumensko poslanstvo, v občestvu vseh krščenih,« je sklenil svoj pozdrav ekumenski delegaciji papež Frančišek ter zbrane povabil, naj vsak v svojem jeziku skupaj zmolijo očenaš.