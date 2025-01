Bolečina svetega očeta ob napadu v New Orleansu

Papež Frančišek je msgr. Gregoryju Aymondu, nadškofu New Orleansa, poslal sožalni telegram ob nedavnem napadu v tem mestu v Združenih državah Amerike.

Sveti oče je z globoko žalostjo sprejel novico o smrtnih žrtvah in ranjenih v napadu v New Orleansu. Celotni skupnosti zagotavlja svojo duhovno bližino, »duše umrlih pa izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga ter moli za ozdravljenje in tolažbo ranjenih in žalujočih«. Ob koncu sporočila, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež Frančišek kot obljubo miru in moči v Gospodu pošilja svoj blagoslov.