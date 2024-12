VIDEO Papež novinarjem med letom na Korziko: »Hvala za vaše služenje«

Po vzletu iz Rima je papež Frančišek pozdravil okoli 70 novinarjev, snemalcev in fotografov, ki ga spremljajo na njegovi apostolski poti v Ajaccio: »Let je kratek, vendar sem vas želel pozdraviti in se vam zahvaliti za vaše delo«.

Salvatore Cernuzio

»Dobro jutro in hvala, da ste prišli!« »Želim vam varno pot in se vam najlepše zahvaljujem za vaše služenje. Najlepša hvala...« je v mikrofon dejal papež, ob strani pa mu je stal George Koovakad, kardinal od 7. decembra in organizator papeških potovanj. »Let je zelo kratek,« je dodal papež. »Ne moremo se kot običajno pogovarjati, vendar sem želel priti, vas pozdraviti in se vam zahvaliti za vaše delo. Hvala!«