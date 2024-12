VIDEO Papež Frančišek sprejel libanonskega predsednika vlade Najiba Mikatija

Papež Frančišek je v petek, 13. decembra 2024, sprejel v avdienco predsednika vlade Republike Libanon Najiba Mikatija. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z libanonskim predsednikom vlade, ki je trajal okoli 20 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v Državnem tajništvu.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Izmenjava darov

Ob koncu osebnega srečanja sta si papež Frančišek in gospod Najib Mikati izmenjala darove. Sveti oče je libanonskemu predsedniku vlade daroval umetniško delo v bronu z naslovom »Dialog med generacijami«, tiskane izdaje papeških dokumentov in letošnjo poslanico za svetovni dan miru v arabščini.

Libanonski predsednik vlade je papežu Frančišku podaril sliko, na kateri je uprizorjeno Jezusovo rojstvo, ki ga je ustvaril duhovnik z univerze Antonine.

Izjava Tiskovnega urada Svetega sedeža

Danes zjutraj je sveti oče Frančišek sprejel v avdienco predsednika začasnega Sveta ministrov Libanonske republike, gospoda Najiba Mikatija, ki se je nato srečal s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu eminence monsinjorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

Med prisrčnim srečanjem v Državnem tajništvu je bil poudarjen pomen dobrih diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Libanonom ter pomen prispevka Katoliške Cerkve in krščanske komponente v dobro države. Poleg tega je bil obravnavan socialno-ekonomski položaj Dežele ceder, ki ga zaznamuje tudi dolgotrajna neizvolitev predsednika republike.

Ob izražanju zadovoljstva nad doseženo prekinitvijo ognja na jugu države in upanju na njegovo nadaljnjo utrditev je bilo ponovljeno upanje, da bo mirno sobivanje različnih ver še naprej zaznamovalo identiteto Libanona in bo v pomoč in oporo miru na Bližnjem vzhodu.