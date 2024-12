VIDEO Papež Frančišek sprejel madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana

Papež Frančišek je v sredo, 4. decembra 2024, sprejel v mali dvorani avle Pavla VI. v avdienco predsednika vlade Madžarske Viktorja Orbana. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z madžarskim predsednikom vlade, ki je trajal okoli 35 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v Državnem tajništvu.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Izmenjava darov

Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in gospod Viktor Orban izmenjala darove. Sveti oče je madžarskemu predsedniku vlade daroval umetniško delo skulpture v terakoti »Ljubezen in nežnost«. Nadalje mu je podaril še tiskane izdaje nekaterih papeževih dokumentov, letošnjo poslanico za svetovni dan miru ter knjigo Statio Orbis 27. marca 2020 vatikanske založbe LEV.

Madžarski predsednik je papežu Frančišku podaril izvod knjige »Življenje Jezusa Kristusa« P. Didona iz leta 1896.

Izjava Tiskovnega urada Svetega sedeža

Danes je sveti oče Frančišek sprejel v avdienco njegovo ekscelenco g. Viktorja Orbána, predsednika vlade Republike Madžarske, ki se je nato srečal z njegovo eminenco g. kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu monsinjorja Mirosława Wachowskega, podtajnika za odnose z državami.

Med srečanjem na državnem tajništvu, ki je potekalo v prisrčnem vzdušju, so bili poudarjeni trdni in plodni dvostranski odnosi ter izražena močna pohvala zavezanosti Katoliške Cerkve pri spodbujanju razvoja in blaginje madžarske družbe.

Nadalje so se med pogovorom osredotočili predvsem na vojno v Ukrajini, pozornost namenili njenim humanitarnim posledicam in prizadevanjem za spodbujanje miru.

Obravnavali so tudi druge teme skupnega interesa, kot so madžarsko predsedovanje Svetu Evropske unije, osrednja vloga družine in zaščita mlajših generacij.