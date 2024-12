Sveti oče sprejel skupino ResQ, ki rešuje migrante v Sredozemskem morju

"Dobrodošlo je delovanje tistih, ki ne samo opazujejo stvari, kritizirajo od daleč, ampak se angažirajo, namenijo nekaj svojega časa, sposobnosti in sredstev, da bi olajšali trpljenje migrantov, da bi jih rešili, sprejeli in integrirali." (Vatican Media)

Papež Frančišek se je pred sredino splošno avdienco srečal s predstavniki nevladne organizacije ResQ - People Saving People, ki rešuje migrante v Sredozemskem morju in pomaga tistim, ki potujejo po balkanski poti.

Vatican News

Sveti oče se jim je na začetku najprej zahvalil za njihovo delo ter poudaril, da sta reševanje tistih, ki so v nevarnosti, da bi potonili zaradi slabih čolnov, ter prvi sprejem migrantov, ki prispejo v Evropo po koncu dolge in nevarne poti, zelo potrebna. »Cilj delovanja vaše organizacije je reševanje človeških življenj: življenj ljudi, ki bežijo iz krajev, kjer divjajo hudi spopadi, ki pogosto sprožajo humanitarne krize in vključujejo tudi kršenje temeljnih človekovih pravic.

Spričo drame prisilnih migrantov, ki žal včasih postane tragedija, vi niste ostali ravnodušni, ampak ste se vprašali: jaz, mi, kaj lahko storimo? Vi ne gledate stran. Ta drža temelji na prepričanju, da je vsako človeško bitje edinstveno in da je njegovo dostojanstvo nedotakljivo, ne glede na narodnost, barvo kože, politično prepričanje ali vero.«

Papež je ob tem spomnil, da je žal stvarnost pogosto drugačna in so mnogi migranti izkoriščani, zapostavljeni, zlorabljeni ali zasužnjeni. Zaradi obsežnosti in kompleksnosti migracijskega pojava pa se po njegovih besedah civilne oblasti ne uspejo vedno soočiti z njim v skladu z njihovimi pristojnostmi.

»Zato je dobrodošlo delovanje tistih, ki ne samo opazujejo stvari, kritizirajo od daleč, ampak se angažirajo, namenijo nekaj svojega časa, sposobnosti in sredstev, da bi olajšali trpljenje migrantov, da bi jih rešili, sprejeli in integrirali. Migrante je treba sprejeti, spremljati, spodbujati in integrirati. Ta velikodušnost, ta delavnost, je v skladu z evangelijem, ki vabi, naj delamo dobro vsem, posebej pa poslednjim, najrevnejšim, najbolj zapuščenim, bolnim ter ljudem v nevarnosti.«