Sveti oče: Sporočilo jaslic sta mir in ljubezen, ki nam ju je zapustil Jezus

Papež Frančišek je v soboto, 7. decembra 2024, sprejel v avdienco delegaciji iz doline Ledro na severu Italije in iz Gradeža pri Gorici, od koder prihaja 29-metrsko božično drevo in jaslice, ki letos krasijo Trg svetega Petra. Jaslice v dvorani Pavla VI. so tokrat izdelali obrtniki iz Betlehema, zato se je avdience udeležila tudi palestinska delegacija.

Vatican News

Podobnost med deblom in Cerkvijo

Sveti oče se je na začetku govora zaustavil ob pomenu veličastnega drevesa, ki je bilo posekano v skladu z ekološkimi načeli naravne obnove gozda. »Na njem so vidna znamenja mnogih let, številne plasti masivnega debla: stare so omogočile življenje mladim, mlade so obdale in zaščitile stare, vse skupaj pa se dvigujejo v višavo. To je lahko lepa podoba Cerkve, ljudstva in telesa, iz katerega se Kristusova luč širi v svetu prav zahvaljujoč sosledju generacij vernikov, ki se zbirajo okoli enega izvora, Jezusa: stare so omogočile življenje mladim, mlade objemajo in varujejo stare, na poslanstvu v svetu in na poti v nebesa. Tako gre naprej sveto verno Božje ljudstvo.«

Gradeška laguna: hiša in barke

V nadaljevanju je papež spregovoril o jaslicah, ki predstavljajo gradeško laguno z otoki. Na njih so hiše, zgrajene iz blata in trstičja, kjer so si prebivalci medsebojno delili radosti in tegobe vsakdanjega življenja med napornim ribolovom. »Tudi ta simbol nam govori o božiču, ko Bog postane človek, da bi z nami do konca podelil našo revščino. Ni prišel, da bi zgradil svoje kraljestvo na zemlji z mogočnimi sredstvi, ampak s šibkimi viri naše človeškosti, ki jo je očistil in okrepil s svojo milostjo. Hiše v jaslicah so obdane z vodo in za dostop do njih so potrebne barke z ravnim dnom, ki omogočajo gibanje po plitvih vodah. Barko potrebujete tudi, da pridete do Jezusa: Cerkev je barka. Do Jezusa nikoli ne pridemo sami, ampak skupaj, v skupnosti; na tisti majhni-veliki barki, ki jo še naprej vodi Peter, in na kateri je, če se malo stisnemo, vedno dovolj prostora za vse. V Cerkvi je vedno prostor za vse. Morda bo kdo rekel: "Za grešnike?" Ti so prvi, so privilegirani, kajti Jezus je prišel za grešnike, za vse nas, ne za svetnike. Za vse. Ne pozabite tega. Za vsakogar, za vse.«

Jaslice iz Betlehema

»Nazadnje si oglejmo betlehemske jaslice, izdelane v deželi, kjer se je rodil Božji Sin. Medsebojno se razlikujejo, vendar vse nosijo isto sporočilo miru in ljubezni, ki nam ju je zapustil Jezus. Ob njih se spomnimo naših bratov in sester, ki tam in v drugih delih sveta trpijo zaradi tragedije vojne. S solzami v očeh povzdignimo svojo molitev za mir. Bratje in sestre, dovolj je vojne, dovolj je nasilja! Naj bo mir po vsem svetu in za vse ljudi, ki jih Bog ljubi (prim. Lk 2,14)!«