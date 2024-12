Sveti oče redovnicam: Božja beseda mora doseči vse

Papež Frančišek se je v petek, 6. decembra 2024, srečal s sestrami karmeličankami glasnicami Svetega Duha, ki letos obhajajo 40-letnico ustanovitve in četrti generalni kapitelj.

Vatican News

Sveti oče je na začetku redovnicam dejal, da je še posebej pomenljivo, da so iz Brazilije in različnih delov Evrope poromale v Rim tik pred začetkom svetega leta.

»V tem smislu najdemo popolno skladnost z evangeljskim odlomkom, ki nam pokaže Jezusa v nazareški sinagogi in ki je bil navdih za ustanovitev vaše skupnosti: "Duh Gospodov je nad menoj [...] poslal me je [...], da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu" (Lk 4,18-19). Vendar je bilo tudi to leto, ki se bo kmalu končalo, za vas že resnično leto milosti: julija ste obhajale 40-letnico ustanovitve, hkrati s četrtim generalnim kapitljem, na katerem ste izvolile skupino, ki bo vodila vašo redovno družino prihodnjih šest let«.

Papež je v nadaljevanju spomnil na pomen vsakodnevnega zavzemanja v službi evangelizaciji in širjenju Božje besede. »Božja beseda mora doseči vse. Ne pozabite tega: vse. Oznanjati evangelij vsemu svetu je namreč poslanstvo vseh kristjanov. V srcu vsakega krščenega bi morale odmevati besede svetega Pavla: "Gorje mi, če evangelija ne bi oznanjal!" (1 Kor 9,16).« Ob tem je sveti oče dodal, da včasih vidimo posvečene osebe, ki namesto da bi oznanjale evangelij, opravljajo. To je po njegovih besedah v nasprotju z evangelijem, ker gre vedno za obsojanje drugega človeka. Evangelij pa vedno pomeni dobrodošlico, povabilo: »Pridi, pridi«. »Če se kdaj kateri izmed vas zgodi, da zapade v opravljanje, ji prosim pomagajte čim prej iz tega,« je redovnicam naročil sveti oče ter jih spodbudil, naj še naprej na različnih področjih živijo »misijonarski zagon evangelizacije v tesni povezanosti s kontemplacijo in molitvenim življenjem, ki sledi starodavni in lepi karmeličanski tradiciji«.