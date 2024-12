Sveti oče redovnicam: Bodite znamenje upanja za družine v preizkušnjah

"Molim, da bo vaše praznovanje pomagalo članom kongregacije in vsem, ki sodelujejo pri njenih različnih poslanstvih, rasti v zaupni kontemplaciji učlovečenega Božjega Sina, zlasti v Najsvetejšem zakramentu in v ljudeh, ki jim služite." (Vatican Media)

Papež Frančišek se je pred sredino splošno avdienco srečal s sestrami svete nazareške Družine, ki obhajajo 150-letnico ustanovitve. Zaželel jim je, da bi bil ta pomemben mejnik zanje razlog za hvaležnost Gospodu za številne milosti, ki so jih prejele v svoji zgodovini, pa tudi priložnost za osebno duhovno prenovo v veselem služenju Gospodu.

»Lepo je, da vaša obletnica sovpada z začetkom novega liturgičnega leta. Adventni čas s svojim potrpežljivim čakanjem, polnim upanja v Gospodove obljube, nam lahko služi kot zgled za povečanje našega zaupanja v Božjo previdnost. Zato molim, da bo vaše praznovanje pomagalo članom kongregacije in vsem, ki sodelujejo pri njenih različnih poslanstvih, rasti v zaupni kontemplaciji učlovečenega Božjega Sina, zlasti v Najsvetejšem zakramentu in v ljudeh, ki jim služite.«

Sveti oče je zatem dejal, da jubilej sester svete nazareške družine sovpada tudi s svetim letom, v katerega bo kmalu vstopila celotna Cerkev. »Jubileji so dragoceni trenutki, ko lahko pregledamo svoje življenje, kot posamezniki in kot skupnost. So tudi priložnost za razmislek, zbranost in poslušanje tega, kar nam danes govori Sveti Duh (prim. Raz 2,7). Naj bodo vaše skupnosti s srcem, odprtim za "pristno in osebno srečanje z Gospodom Jezusom, ki je 'vrata' (prim. Jn 10,7-9) našega zveličanja“ (Spes non confundit, 1), vedno kot "pragovi", kjer lahko družine, ki so v središču vaše karizme, najdejo zatočišče, upanje in mir v Kristusu Zveličarju.«

Ob tem je papež Frančišek spomnil na številne družine, ki trpijo zaradi vojne in nasilja; ki so morale zapustiti svoje domove ali pobegniti iz svoje države. Redovnice je povabil, naj njihove molitve in »velikodušna dela ljubezni vedno izražajo Jezusovo ljubezen«, da bodo lahko »znamenje upanja za tiste, ki živijo v najrazličnejših preizkušnjah«.

Sveti oče jim je zagotovil svojo molitev ter jim zaželel, naj jim bo sveta nazareška družina še naprej zgled v vseh prizadevanjih.