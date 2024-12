Sveti oče: Ne pozabimo moliti za mir, vojna je vedno poraz

Ob koncu splošne avdience, 18. decembra 2024, je papež pozval k molitvi za mir. Izpostavil je pomen jaslic ter pozval, naj med božičnimi prazniki ne pozabimo ostarelih ljudi.

»Ne pozabimo ljudi, ki trpijo zaradi vojne,« je dejal papež in navedel Palestino, Izrael, Ukrajino in Mjanmar. »Ne pozabimo moliti za mir, da bi se vojne končale. Prosimo Gospoda, Kneza miru, naj nam podari to milost: mir, mir na svetu. Vojna, ne pozabimo, je vedno poraz, vedno! Vojna je vedno poraz!«

Sicer pa je sveti oče med pozdravi v različnih jezikih med drugim dejal, da je božič že blizu in da so verjetno po domovih že postavljene jaslice: »Ta pomemben element naše duhovnosti in kulture je lep način, da se spomnimo Jezusa, ki je prišel in prebiva med nami.«

Izpostavil je tudi, da je Jezusov rodovnik spodbuda, da pomislimo na svoje prednike, na svoje stare starše in bogastvo, ki ga imajo ostarele osebe. »So Božji dar, za katerega se moramo zahvaliti in zanj skrbeti. Ne dopustimo, da bi bili sami za božične praznike,« je zatrdil sveti oče.