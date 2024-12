Papež mladim: Ne delovnim mestom, ki ponižujejo; imejte sanje in cilje

Papež Frančišek je poslal sporočilo udeležencem t.i. zaposlitvenega sejma »LaborDì«, ki so ga 17. decembra 2024 že tretjič organizirala Krščanska združenja italijanskih delavcev (ACLI).

Vatican News

Sveti oče na začetku pisma izrazi svoje zadovoljstvo nad organiziranim dogodkom, ki spodbuja in v središče postavlja dostojno delo. Na mlade se je nato obrnil z naslednjimi besedami:

Z vami v svet vstopa novo

»Morda se vam je delo doslej zdelo problem odraslih. Kot ostareli rimski škof vam želim reči: ni tako! Veste, da ste vi že precej delali? Koliko truda in energije je bilo potrebne za vašo rast? Gotovo ste veliko prejeli, vendar pa prizadevanja staršev, učiteljev, vzgojiteljev, prijateljev ne bi bila nič vredna brez vašega odgovora. Res je, vsak ve, da je tudi sam kdaj zapravil dobre priložnosti; vendar pa nas življenje sámo nikoli ne naveliča vabiti, naj izstopimo iz sebe. Imamo svoje "brloge". Gradimo si zatočišča, zlasti kadar so okoli nas zmeda in nevarnosti. V resnici pa smo ustvarjeni za svetlobo, za odprtost. Ob koncu obdobja odraščanja se pred vami odpira prizorišče sveta. Morda se ob vašem prihodu zdi prenatrpano in raztreseno; in vendar v njem še ni vašega prispevka, tega, zaradi česar ste od nekdaj pričakovani. Z vami – in želim reči vsakemu: s tabo – v svet vstopa novo. Vse, resnično vse se lahko spremeni.«

Zavest o edinstvenosti, vzpostavljanje iskrenih odnosov

V nadaljevanju papež mlade spomni, da je v stvarstvu vse povezano, zato lahko prispevek vsakega izmed njih izboljša svet. »Novost vsakega zadeva vse,« zapiše sveti oče in nadaljuje: »Svet dela je človeški svet, v katerem je vsakdo povezan z vsemi. Žal pa tudi ta "svet" onesnažujejo negativne dinamike in obnašanja, zaradi katerih včasih v njem ni mogoče živeti. Poleg skrbi za stvarstvo je potrebna skrb za kakovost človeškega življenja, prizadevanje za človeško bratstvo in družbeno prijateljstvo, saj naše vezi štejejo več kot številke in dosežki. Tudi to pomeni razliko v svetu dela. In za vas, ki se mu približujete, je pomembno, da ohranjate trdno tako zavest o svoji edinstvenosti – ki je neodvisna od vsakega uspeha ali neuspeha – kot nagnjenost k vzpostavljanju iskrenih odnosov z drugimi. V mnogih krogih boste tako postali nežna revolucija.«

Pomen srca

Sveti oče zatem v sporočilu mladim spregovori o srcu. Po njegovih besedah ga običajno povezujemo z ljubeznijo ali s prijateljstvom, vendar pa ima pomembno vlogo tudi na delovnem mestu. Ob tem doda, da je v Svetem pismu srce kraj odločitev. »Tam se rojevajo želje, tam se porajajo sanje, tam se čuti odpor, tja se prikrade lenoba. Vi poznate svoje srce: varujte ga! Včasih je lahko strašljivo in lahko se pretvarjamo, da ga ne slišimo, vendar ostaja naše, nedotakljivo. Vedno se lahko vrnemo k njemu. In tam, če imate dar vere, veste, da vas Bog pričakuje z neskončno potrpežljivostjo.

To vam pišem zato, ker se vam bo ob vstopu v svet dela vse zdelo hitro,« pojasni papež in nadaljuje: »Morda vas bo to, kar se od vas pričakuje, skoraj preobremenilo. Kot se reče, vam bodo osebe, ki jih poznate ali ki jih ne poznate, dihale za ovratnik: toliko zahtev, včasih preveč navodil in priporočil. V teh okoliščinah se naučite varovati svoje srce, da boste ostali mirni in svobodni. Ne uklanjajte se zahtevam, ki vas ponižujejo in vam povzročajo nelagodje, načinom ravnanja in zahtevam, ki umažejo vašo pristnost. Da bi lahko dali svoj prispevek, ni potrebno, da se z vsem strinjate, tudi z zlom. Ne prilagajajte se vzorcem, v katere ne verjamete, morda zato, da bi pridobili družbeni ugled ali več denarja. Zlo nas odtujuje, ugaša naše sanje, zaradi njega postanemo osamljeni in sprijaznjeni. Srce zna to opaziti, in kadar je tako, je treba prositi za pomoč in se povezati s tistimi, ki nas poznajo in jim je mar za nas. Potrebno je izbrati.«

V svet dela je potrebno stopiti skupaj

V svet dela je treba po papeževih besedah stopiti skupaj. »Ne vsak sam: hitro bi postali kolesca v stroju in tisti, ki imajo moč, bi lahko z nami naredili karkoli. Krščanska združenja italijanskih delavcev, ki so vas zbrala, so zgodovinski primer tega, kako pomembno se je združevati, spreminjati intuicije srca v družbene vezi. Sanje je mogoče uresničiti skupaj. Srce išče prijateljstva, razmišlja tako, da se ne izolira, ogreje se tako, da se poistoveti. Srce zna biti prilagodljivo in velikodušno. Zna se nečemu odreči, vendar si prizadeva za ideal. Zna si postaviti cilje, vendar je pozorno na način, kako se jih doseže.«

Znanje in izkušnje niso dovolj

»Kadar pa je delo organizirano brez srca, je ogroženo človeško dostojanstvo tistega, ki dela, ali ki ne najde dela ali pa se prilagodi nevrednemu delu. Danes se ekonomija sama zaveda, da znanje in izkušnje niso dovolj, da uspešnost ni vse. Za to bodo vedno bolj zadoščali stroji. Človeška pa je inteligenca srca; razum, ki sliši razloge drugih, domišljija, ki ustvarja tisto, česar še ni, fantazija, zaradi katere nas je Bog ustvaril vse različne. Smo "edinstveni", pomagajmo drug drugemu, da se tega spomnimo.«

Zahvala in povabilo odraslim

Ob koncu sporočila pa se je papež Frančišek zahvalil odraslim, ki hodijo z mladimi, ter jih povabil, naj jim podajo roko, jih uvedejo v težo odgovornosti ter zaupajo v to, kar je zasejano v njihovih srcih.

Delo, ki ne odtujuje, ampak osvobaja, se začne v srcu

Mlade je še spodbudil, naj združijo svoja prizadevanja, gradijo mreže, tudi mednarodne, da bi popravili skupni dom ter ponovno spletli človeško bratstvo. »Človeško srce zna upati. Delo, ki ne odtujuje, ampak osvobaja, se začne v srcu,« sklene svoje pismo mladim sveti oče.